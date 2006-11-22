سفیران جدید جمهوری اسلامی ایران در 7 کشور با رئیس جمهور دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدارها آقایان ناصر حمیدی زارع سفیر جدید در جمهوری آذربایجان، مرتضی رحمانی موحد سفیر جدید درزلاندنو، احمد پابرجا سفیر جدید در کلمبیا، وحید احمدی سفیر جدید در مغرب، علی بمان اقبالی سفیر جدید در آلبانی، حسن فرازنده سفیر جدید در بنگلادش و بختیار اسدزاده سفیر جدید در گینه ضمن ارائه گزارشی از آخرین تحولات حوزه های ماموریت خود، اهم برنامه های خود را به استحضار رئیس جمهور رساندند.

کد مطلب 410815