مدیر جدید روابط عمومی فدراسیون کبدی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از حکم محمدرضا مقصودلو رئیس فدراسیون کبدی آمده است :« با توجه به سوابق جنابعالی در امر روابط عمومی و رسانه ها به موجب این حکم به عنوان مدیر روابط عمومی فدراسیون کبدی منصوب می شوید ، امید است با توکل به خداوند متعال و شناختی که از فضای مطبوعاتی و رسانه ای کشور دارید ضمن ارتباط مناسب با رسانه ها و صدا و سیما موجبات توسعه و گسترش ورزش کبدی را درسراسر کشور فراهم آورید.»



فیض آبادی پیش از این مسئولیت روابط عمومی فدراسیون ورزش های همگانی را برعهده داشت.