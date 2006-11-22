مدیر جدید روابط عمومی فدراسیون کبدی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از حکم محمدرضا مقصودلو رئیس فدراسیون کبدی آمده است :« با توجه به سوابق جنابعالی در امر روابط عمومی و رسانه ها به موجب این حکم به عنوان مدیر روابط عمومی فدراسیون کبدی منصوب می شوید ، امید است با توکل به خداوند متعال و شناختی که از فضای مطبوعاتی و رسانه ای کشور دارید ضمن ارتباط مناسب با رسانه ها و صدا و سیما موجبات توسعه و گسترش ورزش کبدی را درسراسر کشور فراهم آورید.»
فیض آبادی پیش از این مسئولیت روابط عمومی فدراسیون ورزش های همگانی را برعهده داشت.
طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون کبدی،سیدرضا فیض آبادی به عنوان مدیر جدید روابط عمومی این فدراسیون منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از حکم محمدرضا مقصودلو رئیس فدراسیون کبدی آمده است :« با توجه به سوابق جنابعالی در امر روابط عمومی و رسانه ها به موجب این حکم به عنوان مدیر روابط عمومی فدراسیون کبدی منصوب می شوید ، امید است با توکل به خداوند متعال و شناختی که از فضای مطبوعاتی و رسانه ای کشور دارید ضمن ارتباط مناسب با رسانه ها و صدا و سیما موجبات توسعه و گسترش ورزش کبدی را درسراسر کشور فراهم آورید.»
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