به گزارش خبرنگار مهر درزنجان فرجالله عارفی در دیدار با ائمهجمعه و عاملین زکات استان زنجان افزود: دولت در اجرای طرحهای عمرانی روستاهایی که نسبت بهسایر روستاها ، بیشترین زکات را پرداخت کرده و نیاز به مصرف آن در محل خاصی نداشته باشند، مساعدت خواهد کرد.
وی همچنین از اجرای طرح فرهنگسازی پرداخت زکات از ابتدای آذرماه امسال خبرداد وگفت : آشنایی بیش از پیش مردم بااهمیت زکات و تبیین احکام این فریضه الهی از اهداف اجرای این طرح است.
وی تاکید کرد با توجه به اقدامات انجام شده در سالهای گذشته امیدواریم رقم زکات جمعآوری شده در سال آینده به دو برابر افزایش یابد.
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