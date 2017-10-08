کشف ۶۳ کیلوگرم هروئین در شهرستان قدس /۳ قاچاقچی دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شاهپور فلاحی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر ، گفت : ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قدس پس از دریافت گزارشی مبنی بر ورود محموله سنگین مواد مخدر از نوع هروئین به قصد توزیع در شهرستان های غرب استان تهران، بررسی ها و اقدامات پلیسی به منظور کشف و دستگیری قاچاقچیان را در دستور کار خود قرار دادند.

وی اضافه کرد : به دلیل سازمان یافته بودن قاچاق مواد مذکور از این رو طی یک عملیات مشترک با فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، بعد از چند هفته اقدام پلیسی مخفی گاه سوداگران مرگ شناسایی و پس از هماهنگی با مقامات قضایی متهمان دستگیر و مقدار ۶۳ کیلوگرم مواد مخدر هروئین که آماده جا به جایی به شهرستان های هم جوار بود، از یک دستگاه خودروی سواری قاچاقچیان و نیز محل سکونت ایشان کشف و در این رابطه ۳ نفر دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان قدس افزود : متهمان دستگیر شده در بازجویی فنی و پلیسی و با توجه به قرائن و شواهد موجود لب به اعتراف گشوده و عنوان کردند که مواد مخدر را از مرزهای شرقی تهیه و به قصد توزیع در استان تهران به شهرستان قدس انتقال دادند.

فلاحی با بیان این که این که متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند، خطاب به شهروندان خاطر نشان کرد: پلیس برای ریشه کن کردن معضل مواد مخدر و برخورد با سوداگران مرگ نیازمند مشارکت و همکاری همه شهروندان فهیم و مسئولیت پذیر است و در این راه خطیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد بود.