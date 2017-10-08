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۱۶ مهر ۱۳۹۶، ۱۸:۱۴

رقابتهای لیگ برتر والیبال؛

بانک سرمایه با پیروزی استارت زد/ پیروزی میهمان یزدی در کرج

بانک سرمایه با پیروزی استارت زد/ پیروزی میهمان یزدی در کرج

سی و یکمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر ایران «جام شهید محسن حججی» عصر امروز یکشنبه با پیروزی تیم‌های خاتم اردکان، سایپا و بانک سرمایه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین مسابقه لیگ برتر والیبال، تیم شمس در کرج میزبان تیم خاتم اردکان بود که این دو تیم از ساعت ۱۳ امروز (یکشنبه) به مصاف یکدیگر رفتند که در نهایت تیم خاتم اردکان با نتیجه ۳ بر ۲ پیروزی شد و دو امتیاز شیرین در خانه حریف به دست آورد.

شاگردان محمد وکیلی سرمربی شمس که در این مسابقه نمایش مناسبی داشتند، در ست سوم و چهارم ۲۵ بر ۲۳ و ۲۶ بر ۲۴ به پیروزی رسیدند، اما در ست‌های اول، دوم و پنجم به ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۱۹ و ۱۵ بر ۱۲ مغلوب خاتم اردکان شدند.

در دیدار دیگر نیز تیم بانک سرمایه به عنوان تیم میزبان توانست با نتیجه ۳ بر صفر از سد شهرداری ورامین بگذرد. تیم بانک سرمایه در این دیدار موفق شد در سه ست متوالی با نتایج ۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۱۳ و ۲۵ بر ۱۶ بر حریف غلبه کند.

سایپای تهران نیز موفق شد در نخستین دیدار لیگ والیبال با نتیجه ۳ بر صفر تیم کاله مازندران را شکست دهد. سایپا در این دیدار خارج از خانه که در آمل برگزار شد در سه تایم متوالی با نتایج۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسید.

تیم سازمان عمران شهرداری ساری نیز در سالن سالن سید رسول حسینی این شهر با نتیجه ۳ بر یک از سد رعد پدافند کاشان گذشت.

کد مطلب 4108217

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