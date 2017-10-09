ساکا پخش سقز در اولین گام به مصاف نماینده تهران می رود

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های فوتسال لیگ دسته یک باشگاه های کشور از روز ۲۰ مهرماه در شهرهای مختلف کشور آغاز خواهد شد.

در این مسابقات ۲۲ تیم حضور دارد که تیم های شرکت کننده در دو گروه ۱۱ تیمی به رقابت خواهند پرداخت و ساکا پخش سقز در نخستین بازی خود میزبان تیم شاهد تهران خواهد بود.

نماینده استان کردستان در این رقابت ها با تیم های شاهد تهران، شاهد شیراز، اهورا بهبان، رعد پدافند هوایی، مبل کریمی البرز، حاجی منصف قائم شهر، پیمان شاهرود، آلان صنعت شیراز و بهراد اردبیل همگروه است.

ساکا پخش سقز در این رقابت ها با ترکیب شورش کریمی، سعید طالب کریمی ، رضا موثق ، ریبوار غازی، کیوان حسنی، کریم مهدی زاده، محمد شاه سوند، یاسین عبدی کانی، رامین راستاد، آرمان بهزاد نیا، هادی بیابانی، وحید نوری زاده، ابراهیم حاجتی، ناصر عجم، یاسین جوانمردی، سینا قادری و رضا سلیمانی به میدان می رود.

اقبال دهزنی سرپرست و حاتم شریفی به عنوان سرمربی نماینده استان کردستان را در این رقابت ها هدایت و همراهی می کنند.

گفتنی است، رقابت های فوتسال لیگ دسته یک باشگاه های کشور از ۲۰ مهر آغاز و تا اواخر آذرماه ادامه خواهد داشت.