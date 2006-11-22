اصلاحیه خواندنی

به گزارش خبرگزاری مهر ، احسان جهاندیده معاون ارتباطات دفتر رئیس جمهور در نامه ای به "مهر" اعلام کرد : در جریان بازدید رئیس جمهور محترم از سازمان صدا و سیما مصاحبه ایشان با شبکه العالم توسط خبرگزاری مهر از قول رئیس جمهور اعلام شده بود : "ایران سال آینده نیازهای سوخت هسته ای خود را تامین می کند" ، در حالی که متن پیاده شده از فیلم مصاحبه ایشان با شبکه العالم به این شرح است :

"البته قدرت های انحصار طلب که می خواهند همه امکانات دنیا در اختیار آنها باشد تا بتوانند با استفاده از آن قدرت نظرات خاص خود را بر دنیا تحمیل کنند با پیشرفت ملت ما و دستیابی ملت ما مخالفند. اما همانطور که قبلا اشاره کردم ما امروز چرخه کامل سوخت دراختیار داریم و داریم حرکت می کنیم به سمت تولید صنعتی، این هم حق ماست و مقررات این اجازه را به ما می دهد. مشکل هم نداریم البته تلاش داشتند و تا حدودی هم الان دارند که مزاحمت برای ما فراهم کنند اما کاری نمی توانند بکنند. جشنی که ما اعلام کردیم برای ملت ایران انشاء الله تا قبل از پایان سال شمسی جشن تثبیت حق ملت ایران در انرژی هسته ای است ما به لحاظ فناوری که در اختیار داریم اما اگر تولید صنعتی کنیم باید دستگاه های بیشتری نصب شود تا حجم تولید بیاید بالا. ما الان تولید می کنیم اما خیلی کم است با این تعداد نمی شود نیروگاه را راه اندازی کرد، ما فقط برای همین نیروگاهی که در بوشهر ساخته می شود در ابتدای کار 80 تن و بعد تقریبا سالی 30 تن سوخت لازم داریم اگر بخواهیم برنامه مجلس را که 20 هزار مگاوات در سال تولید انرژی از سوخت هسته ای است را اجرا کنیم نیاز ما 20 برابر می شود و حالا حالاها باید از این دستگاه ها نصب کنیم و بسازیم فکر می کنیم تا 5-4 سال آینده برسیم به نیازی که الان اریم یعنی برای این نیروگاه، برای نیروگاه های دیگر که باید توسعه بدهیم ".

وی همچنین به "مهر" توصیه کرده است: از آنجا که جمله "ایران سال آینده نیازهای سوخت هسته ای خود را تامین می کند" اساسا در بیانات رئیس جمهور محترم وجود ندارد و تیتر آن خبرگزاری در رسانه های مختلف داخلی وخارجی بازتاب داشته است ، لازم است با تکذیب این خبر نسبت به تصحیح شفاف موضوع برای همه مخاطبان آن رسانه وسایر رسانه هایی که از خبر منتشره آن خبرگزاری استفاده کرده اند اقدام لازم صورت گیرد.

و اما توضیح مهر :

ضمن احترام به رئیس جمهور عزیز و درک حساسیت و علاقه متصدیان دفتر رسانه ای دفتر رئیس جمهور به انتشار مناسب اخبار مربوط به ایشان ، به اطلاع می رسانیم به علت عدم دسترسی خبرنگاران رسانه ها به محل گفتگوی ریاست محترم جمهور ، این خبر به همین صورت در رسانه های مختلف و از جمله سایت رسمی ریاست جمهوری منتشر گردید . لذا با توجه به این مساله که حتما معاون ارتباطات و اطلاع رسانی آن نهاد از منشا بروز اشتباه توسط خود و سایت رسمی ریاست محترم جمهوری مطلع می باشند ؛ شایسته بود با لحن دیگری نامه ارسالی خود را تنظیم نمایند و از به کار بردن عباراتی همچون " تکذیب خبر بی پایه و اساس آن خبرگزاری " جدا پرهیز نمایند .

همچنین در بخش دیگری از نامه ارسالی آقای احسان جهاندیده ، به همکاران "مهر" توصیه شده است با توجه به جایگاه ریاست محترم جمهوری ، در تنظیم و انتشار اخبار مربوط به ایشان دقت مضاعف صورت گیرد و از انتشار اخبار بی مبنا و نادرست جدا جلوگیری شود . در اینجا ذکر این نکته لازم است که با توجه به انتشار خبر فوق در سایت ریاست جمهوری با همین تیتر تکذیب شده ( هرچند که بعدا خبر حذف شده است !) جای توصیه به خود معاونت یاد شده وجود دارد که به خاطر شان والای رئیس جمهور هم که شده خود نیز به توصیه خود عمل کند !

خبر مورد اشاره در لینک های زیر نیز وجود دارد که گواه صحت عمل خبرنگار خبرگزاری مهر می باشد :

واحد مرکزی خبر :

http://www.iribnews.ir/MainContent.aspx?news_num=73005

تصویرخبر منتشر شده در سایت ریاست جمهوری که بعدها توسط مسئولین سایت فوق اصلاح شده در لینک زیر جهت آگاهی مخاطبین قابل دسترسی است. گویا دوستان معاونت ارتباطات نهاد ریاست جمهوری نمی دانند که هنوز خبر آنان در "کش گوگل"وجود دارد : قضاوت را به شما وا می گذاریم.