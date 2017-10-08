هفتمین اردوی ملی طریق جاوید در مشهد برگزار می شود

مسئول هفتمین دوره اردوی فرهنگی آموزشی طریق جاوید بعدازظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این برنامه روزهای هجدهم تا بیست و یکم مهرماه در جوار حرم مطهر رضوی برگزار میشود.
سید محمد هاشمی تروجنی افزود: در این دوره از اردوی طریق جاوید از حضور اساتید شناختهشده حوزه اندیشهورزی در نظام حوزه و دانشگاه بهره گرفتهشده است. برای مثال عماد افروغ درسگفتار اخلاق و سیاست متعالیه از دیدگاه امام خمینی (ره) را ارائه میدهد و حجتالاسلام احمد واعظی به بررسی ابعاد منظومه اخلاقی و معنوی امام خمینی میپردازد.
مسئول هفتمین دوره اردوی فرهنگی آموزشی طریق جاوید گفت: در این دوره همچنین سردار بهمن کارگر به بحث اخلاق در دوران دفاع مقدس اشاره میکند، حجتالاسلام سید طه مرقاتی خویی نیز به بررسی دیدگاه امام خمینی (ره)پیرامون جایگاه اخلاق در فقه میپردازد، همچنین سید علی قادری سبک زندگی امام را بهعنوان درسگفتار مربوطه ارائه داده و محمدرضا دهشیری نیز به بررسی اصول و ابداعات مفهومی امام خمینی(ره) در سیاست خارجی و روابط بینالملل با تأکید بر اخلاق سیاسی میپردازد.
وی ادامه داد: مراسم افتتاحیه این برنامه روز سهشنبه هجدهم مهرماه با حضور آیتالله سید احمد علم الهدی نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی، رئیس جهاددانشگاهی و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی در سالن همایشهای سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار میشود.
گفتنی است این برنامه با مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، معاونت فرهنگی، هنری و ارتباطات موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) برگزار میشود.
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