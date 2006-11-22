تاسیس یک کمیسیون جدید همکاری میان تهران و آنکارا

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری جیهان با مخابره این خبر به نقل از سفیر ترکیه در ایران نوشت : آنکارا و تهران، کمیسیون جدیدی را برای برخورد با حزب کارگران کردستان موسوم به پ. ک.ک و شاخه ایرانی آن پژاک تاسیس کرده اند.

"گرجان ترک اوغلو" که در ارومیه در جمع خبرنگاران سخن می گفت؛ از وجود این کمیسیون جدید خبر داد.

ترک اوغلو همچنین افزود: این کمیسیون برای ممانعت از حملات سازمان تروریستی پ ک ک کار فعالیت خواهد کرد.

سفیر ترکیه همچنین بر موضع کشورش مبنی بر حمایت از برنامه هسته ای صلح آمیز ایران تاکید و ابراز امیدواری کرد که این مسئله از طریق دیپلماتیک حل و قصل شود.