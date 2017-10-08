نگهداری جاده های استان قزوین ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، افشین پیرنون یکشنبه شب در هشتمین همایش سازمان های امدادی ترافیک و راهوران محله و تجلیل از چهره های فعال عرصه ترافیک که در سالن اجتماعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قزوین برگزار شد اظهارداشت: خوشبختانه تعامل دستگاههای امدادی، راهداری، پلیس راه بسیار مطلوب است و موجب شده فعالیتهای ایمن سازی جاده ها با سرعت قابل قبولی عملیاتی شود.

وی افزود: فعالان عرصه راهها اعم از راهداری، حمل و نقل و پایانه ها، پلیس راه، جمعیت هلال احمر، اورژانس، آتش نشانی، و سایر نیروهای امدادی با تلاش شبانه روزی در ایمن سازی جاده ها نقش آفرین هستند و بدون تعطیلی در خدمت مردمند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین بیان کرد: در سوانح جاده ای عوامل متعددی از جمله راه، خودرو و نیروی انسانی نقش آفرین هستند اما عامل دیگری بنامه اعمال قانون هم در کشورهای در حال توسعه مطرح شده که بسیار تعیین کننده است.

وی اضافه کرد: اگر فقط جاده ها را ایمن کنیم اما رانندگان مقررات را رعایت نکنند باید مانند امروز هزینه های میلیاردی را تحمل کنیم در حالی که باید فرهنگ سازی را در اولویت قرار دهیم و در این بخش بیشتر هزینه کنیم.

برخی نمی خواهند به مقصد برسند

پیرنون بیان کرد:برخی به گونه ای رانندگی می کنند که گویی قصد ندارند هرگر به مقصد برسند و برای کشته شدن و معلول شدن عجله دارندلذابرای این افراد بایداعمال قانون رابا شدت انجام دهیم تاجان خود و دیگران را به سادگی بخطر نیندازند.

وی اظهارداشت: در شرایطی که از هزینه های بهداشت، آموزش و درمان و کارهای عمرانی کم کرده و در جاده ها هزینه می کنیم باید بدانیم تا فرهنگ و آموزش را جدی نگیریم به نتیجه نخواهیم رسید.

استان قزوین ۶۷۰۰ کیلومتر راه مواصلاتی دارد

مدیرکل راهداری وحمل و نقل جاده ای استان قزوین تصریح کرد: استان قزوین ۶۷۰۰ کیلومتر راه مواصلاتی دارد که ارزش آنها بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان است که برای نگهداری آنها باید سالانه ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه کنیم که اعتبارات داده شده بسیار ناچیز است و جوابگوی نیازها نیست.

پیرنون اضافه کرد: در جهان حدود ۲ تا ۶ درصد قیمت تمام شده راهها را در نگهداری آنها هزینه می کنند در حالیکه ما حدود ۹۰ درصد کم داریم و باید این فاصله را کم کنیم تا جاده ها بخوبی نگهداری شود.

وی گفت: اداره کل راهداری با همه امکانات خود تلاش کرده تا جاده ها ایمن شود اما سالانه ۱۶ هزار نفر در جاده ها کشته می شوند در حالی که حتی یک نفر هم زیاد است.

پیرنون اظهارامیدواری کرد با ایمن سازی جاده، استاندارد سازی خودروها، آموز ش رانندگان و اعمال قانون بتوان سوانح جاده ای را به حداقل رساند.

در این مراسم سردار محمودی فرمانده نیروی انتظامی استان، سرهنگ بیگلری رئیس پلیس راه، حجت الاسلام صادقی دادستان، زاهدپور مدیرکل مدیریت بحران استانداری و علی فرخزاد معاون عمرانی استانداری نیز حضور داشتند.