همدان تشنه بازگشت به لیگ برتر/پاس؛نامی که از ذهن مسئولان رفته است

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها؛ در سال ۸۶ تیم فوتبال پاس با آلبومی از افتخارات کوچک و بزرگ از سوی نیروی انتظامی به استانداری همدان واگذار شد.

تیم پاس اولین دوره حضور خود در همدان و هفتمین دوره رقابت‌های فوتبال لیگ برتر ایران را با کسب نتایج درخشان به پایان رسانید و با ۴۹ امتیاز در رده پنجم جدول ۱۸ تیمی لیگ برتر قرار گرفت بطوری که این تیم تنها چند امتیاز کم داشت تا در اولین حضور خود در همدان جواز حضور در جام باشگاه‌های آسیا را کسب کند.

اما در دومین دوره حضور پاس در همدان این تیم در جدول رده‌بندی افت فاحشی داشت و در پایان هشتمین دوره لیگ برتر در رده دوازدهم قرار گرفت و روند نزولی پاس در نهمین دوره لیگ برتر نیز تا جایی ادامه پیدا کرد که این تیم با تساوی که در لحظات پایانی برابر تراکتورسازی تبریز در همدان به دست آورد در لیگ برتر ماندنی شد و در یک‌قدمی سقوط نجات پیدا کرد.

همدانی‌ها از تجربه بقا در نهمین دوره لیگ برتر در لحظات پایانی درس نگرفتند تا اینکه در دهمین دوره لیگ برتر در دیدار پایانی برابر استقلال تهران در همدان با شکست ۲ بر صفر که برابر این تیم متحمل شدند در برابر ۱۵ هزار هوادار حاضر در ورزشگاه شهید مفتح همدان به لیگ دسته یک سقوط کردند.

سقوط تاریخچه فوتبال ایران به لیگ دسته یک

ماندگاری پاس همدان در لیگ برتر تنها در هفتمین، هشتمین و نهمین دوره لیگ برتر دوام داشت و روند نزولی این تیم درنهایت منجر به سقوط تاریخچه فوتبال ایران به لیگ یک شد و همان‌طور که پاس از ابتدای ورود خود به همدان روند نزولی در پیش گرفت تعداد علاقه‌مندان این تیم در همدان نیز با نتایج ضعیف پاس کم و کم‌تر شد.

اگر بخواهیم تک‌تک دلایل سقوط پاس به لیگ دسته اول را بشماریم در ابتدا باید بگوییم که این انتقال تنها جنبه تبلیغاتی و رسانه‌ای داشت و بدون هیچ پشتوانه و زمینه‌سازی پاس به همدان انتقال یافت.

روزگاری از بالاترین تا کوچک‌ترین مقام سیاسی استان درباره تیم فوتبال پاس اظهارنظر می‌کردند، به ورزشگاه می‌آمدند و بازی‌های این تیم را تحلیل می‌کردند اما حالا حرف زدن درباره پاس و حضور در تمرینات و مسابقات این تیم افت شخصیت است چون لیگ دسته سوم فوتبال کشور بار تبلیغاتی و مخاطب آن‌چنانی ندارد.

سؤال اینجاست اگر هیئت‌مدیره تیم فوتبال پاس همدان که متشکل از استاندار و نمایندگان همدان در مجلس شورای اسلامی هستند نمی‌خواهند از پاس حمایت کنند و لزومی به تیم داری نمی‌بینند رسماً این موضوع را اعلام کنند شاید یک سال صحبت انتقال مجدد پاس به تهران بر سر زبان‌ها بیفتد یا این تیم منحل شود اما به‌زودی این خبر هم به دست فراموشی سپرده خواهد شد و آب‌ها از آسیاب خواهد افتاد.

اما شرایط موجود پاس که مایه آبروریزی استان است بسیار بدتر انحلال این تیم خواهد بود؛ یک روز باید خبر قطع شدن گاز و برق مهمانسرای پاس بر سر زبان و فضای مجازی بیفتد، یک روز باید صداوسیمای همدان بگوید پاس در آستانه انحلال است، یک روز خبر شکایت بازیکن خارجی سابق پاس و حکم کسر امتیاز و سقوط پاس به دسته پایین‌تر شنیده شود و این داستان هزار و یک‌شب هر روز ادامه دارد.

اگر هدف هیئت‌مدیره تیم فوتبال پاس همدان حمایت از این تیم است باید باقدرت از این تیم حمایت شود تا مایه افتخار و آبرو برای فوتبال استان باشد نه اینکه هرسال دریغ از سال گذشته و هر روز شاهد افت این تیم باشیم شاید آقایان منتظر نشسته‌اند تا پاس از لیگ دسته دوم هم یک پله دیگر سقوط کند تا فکری به حال این تیم کنند.

متأسفانه کارشناسان فوتبال همدان از صحبت درباره پاس خسته شده‌اند و با توجه به پیگیری‌ها ما حاضر به صحبت درباره پاس نشدند ما به سراغ یکی از کارشناسان فوتبال کشور رفتیم تا از ایشان درباره این وضعیت سئوال کنیم.

انتقال پاس به همدان بدون پشتوانه سازی انجام شد

یکی از کارشناسان فوتبال کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دلایل شکست پروژه انتقال پاس به همدان اظهار داشت: انتقال پاس به همدان تنها جنبه تبلیغاتی برای مسئولان داشت و این انتقال بدون پشتوانه سازی انجام شد به‌طور مثال شما می‌خواهید محصولی گرمسیری را در شهری سردسیری کشت کنید ابتدا باید شرایط را فراهم کنید نظیر گلخانه وگرنه محصول شما نابود خواهد شد و دقیقا پاس هم بدون هیچ پشتوانه به همدان آمد تا سال‌به‌سال شاهد نابودی این تیم باشیم.

محمدامین پورصالحی افزود: پاس یک تیم دولتی زیر نظر نیروی انتظامی در تهران بود و برای اینکه از چتر حمایتی دولتی خارج شود به همدان منتقل شد اما دقیقه باز هم این تیم به‌وسیله بودجه دولتی و استانداری همدان اداره شد.

پول در فوتبال حرف اول را می‌زند

این کارشناس فوتبال بابیان اینکه پول در فوتبال حرف اول را می‌زند، گفت: امروز اگر به تک‌تک تیم‌های لیگ برتر نگاه کنید وابسته به کارخانه بزرگ و یک منبع مالی قوی هستند وگرنه در آن زمان یا زمان فعلی کدام کارخانه و شرکت بزرگی در همدان وجود داشت و دارد که بتواند منابع مالی پاس را تأمین کند.

پورصالحی عنوان کرد: ما پاس را به شهری دادیم که از نظر مالی حتی به‌سختی توان اداره یک تیم فوتبال در لیگ دسته دوم را دارد و سایر رشته‌های ورزشی این تیم نیز از بی‌پولی دست‌وپا می‌زنند و حتی پاس به سایر ورزش‌های استان‌همدان نظیر کشتی همدان هم ضربه زد و بودجه‌های ورزش این استان را به سمت خود کشید.

بازگشت دوباره پاس به لیگ برتر بسیار سخت است

وی با اشاره به درخشش پاس در سال اول حضور این تیم در همدان بیان کرد: سال اول امتیازهای زیادی به همدان دادند یکی از آن‌ها امتیاز جذب بازیکن سرباز بود وقتی این امتیاز را از پاس گرفتند بزرگ‌ترین لطمه را به این تیم وارد کردند حداقل باید این امتیاز را از همدانی که پشتوانه مالی برای تیم داری ندارد نمی‌گرفتند.

این کارشناس فوتبال عنوان کرد: هیئت‌مدیره و مدیریت ضعیف از دیگر ضعف‌های بزرگ این تیم بود در ابتدا بالاترین مقام‌های سیاسی استان‌همدان در این هیئت‌مدیره حضور پیدا کردند اما مشغله کاری این سیاسیون باعث شد شرایط پاس درک نکنند و درنهایت پاس زمین بخورد و مدیریت‌های ضعیف که سال‌به‌سال بازیکنان خوب تیم را به تیم‌های دیگر دادند نیز پاس را زمین زد.

پورصالحی بابیان اینکه انتقال پاس یک کار غیر کارشناسانه بود، گفت: شاید امروز اکثر مردم همدان با نظر بنده موافق باشند که انتقال این تیم بدون کار کارشناسی به همدان صورت گرفت و ای‌کاش به‌جای ماهی مسئولان ماهیگیری به این شهر یاد داده بودند و به‌جای اینکه تیم را به همدان منتقل کنند ابتدا تیم داری را به مسئولان این استان آموزش می‌داند.

وی یادآور شد: بازگشت دوباره پاس به لیگ برتر بسیار سخت است و با وضعیت ضعیفی که استان‌همدان دارد چیزی به غیرممکن می‌ماند و باید یک بخش خصوصی بزرگ در کنار بخش دولتی در ابتدا منابع عظیمی به این تیم برای تسویه تمام بدهی‌ها و شروع دوباره تزریق کنند و با مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح و چندساله دوباره پاس را از نو بسازند که با شرایط موجود استان‌همدان این موضوع به نظر بعید است به وجود بیاید.

خطر سقوط تیم فوتبال پاس همدان به لیگ دسته سوم فوتبال کشور

مدیرعامل تیم فوتبال پاس همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت بدهی‌های تیم فوتبال پاس اظهار داشت: در بحث بدهی‌های تیم فوتبال پاس همدان در حال حاضر چیزی در حدود ۴۵۰ میلیون تومان از این بدهی‌ها در مدت‌زمان ۱۶ ماه با رقمی در حدود ۴۰ میلیون تومان تسویه شده و یعنی تنها با ۱۰ درصد این رقم تسویه شده است.

محمدتقی رحیمی با اشاره به بدهی خارجی‌های پاس گفت: بحث تیاگو بازیکنان سابقه پاس به‌طور کامل حل‌شده و دیگر بازیکن خارجی سابق پاس کوتو آخرین قسط بدهی خود را طلب دارد.

رحیمی خاطرنشان کرد: اگر آخرین قسط بدهی این بازیکن پرداخت نشود تیم فوتبال پاس همدان به سقوط لیگ دسته سوم فوتبال کشور سقوط خواهد کرد و ما حساسیت موضوع را به مسئولان بالادست انتقال داده‌ایم.

وی با اشاره به شکایت مربی سابق پاس از این تیم بیان کرد: وینگو بگوویچ مربی سابق پاس همدان نیز از طریق فیفا و وکیلش از ما شکایت کرده و ما حساسیت شرایط پاس را برای این مربی تشریح کرده‌ایم اما متأسفانه گوشش بدهکار نیست.

مدیرعامل تیم فوتبال پاس همدان عنوان کرد: این مربی چیزی در حدود ۲۸۰ میلیون تومان از پاس طلبکار است و ما با مذاکراتی که با وینگو داشتیم توافق کردیم که با مبلغی حدود ۱۵۰ میلیون تومان این بدهی را تسویه کنیم که باید تأمین منابع صورت بگیرد که تا به امروز خبری نشده است.

رحیمی با اشاره به شرایط فنی و جذب بازیکنان تیم فوتبال پاس همدان گفت: بازیکنانی که در این فصل جذب تیم فوتبال پاس شده‌اند همه از بازیکنان تأثیرگذار لیگ دسته دوم فوتبال کشور بوده‌اند که در فصل گذشته در تیم‌های خود نقش بسیار مهم داشته‌اند ما امسال هم به‌مانند گذشته سیاست جذب بازیکن را بر روی بومی‌گرایی گذاشتیم.

کادر فنی و بازیکنان تیم فوتبال پاس همدان امسال با مبلغی در حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بسته‌شده است مدیرعامل تیم فوتبال پاس همدان بابیان اینکه ذهنیت‌ها نسبت به تیم فوتبال پاس همدان خوب نبود، بیان کرد: سال گذشته ذهنیتی در بازیکنان بومی ایجادشده بود که پول خوبی درگذشته به پاس تزریق نشده و علی‌رغم اینکه پیشنهادهای خوبی به بازیکنان بومی شد جذب تیم نشد.

مدیرعامل تیم فوتبال پاس همدان با اشاره به شرایط مالی باشگاه پاس گفت: کادر فنی و بازیکنان تیم فوتبال پاس همدان امسال با مبلغی در حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بسته‌شده که حتی نسبت به فصل گذشته تیم ما بسیار کمتر از نظر مالی بسته‌شده است.

رحیمی بابیان اینکه تیم فوتبال پاس همدان سرمایه ورزش همدان است، بیان کرد: پاس موتور محرک ورزش استان است و اگر این تیم در لیگ برتر باشد ورزش استان حرکت گسترده‌ای خواهد کرد.

سخن پایانی اینکه هرچند در سال‌های ابتدای انتقال پاس به همدان شور و شعف خاصی در ورزش این استان به وجود آمد اما در سال‌های بعد چندین برابر غم بین ورزش دوستان این استان منتقل شد که تمام شیرینی‌های این انتقال را به کام مردم همدان تلخ کرد.

امروز پاس تشنه تدبیر و برنامه‌ریزی مسئولان و در رأس آن رئیس هیئت‌مدیره این تیم است و اگر واقعاً مسئولان پاس را می‌خواهند و خواهان ادامه حضور این تیم در همدان هستند باید هرچه زودتر فکری عاجل برای این تیم کنند تا بیشتر از این آبروریزی در فوتبال همدان به وجود نیاید.