بهترین راه برای کاهش حملات تروریستی احترام به قوانین بین المللی است / تروریسم ساخته قدرتهای بزرگ است

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از پایگاه اینترنتی voltairene، "ژنرال لئونید ایواشف" که در زمان حملات 11 سپتامبر سال 2001 رئیس ستاد مشترک روسیه بود؛ در کنفرانس محور صلح" که در مرکز بین المللی مطبوعات در بروکسل برگزار شد، گفت : تروریسم بین المللی وجود نداشته است و حملات یازده سپتامبر آغازگر و شروع کننده این گونه حملات بود.

ایواشف همچنین قدرتهای بزرگ را به دستکاری در مفهوم تروریسم متهم کرد و گفت : بدون قدرتهای بزرگ، تروریسم هم وجود نداشت.

وی همچنین افزود: به جای جعل و ایجاد جمله "مبارزه جهانی علیه تروریسم" بهترین شیوه برای کاهش تروریسم، احترام به قوانین بین المللی و همکاری صلح آمیز در بین کشورهای و شهروندانشان می باشد.

این ژنرال روسی همچنین اظهار داشت : امروزه تروریسم بین المللی، پدیده ای است که استفاده از ترور را از سوی ساختارهای سیاسی دولتی و غیر دولتی به عنوان وسیله ای برای به دست آوردن اهداف سیاسی اعمال می کند.

به عقیده وی، این اهداف از طریق ارعاب افراد، عملیات روانی و بی ثباتی اجتماعی، حذف مقاومت در داخل سازمانهای قدرت و ایجاد شرایط مناسب برای دستکاری کردن سیاست های کشورها و رفتار مردم به دست می آید.