کشفیات کالای قاچاق در زنجان ۱۹ درصد رشد دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جعفر رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، به کشفیات کالای قاچاق در استان زنجان اشاره کرد و افزود: طی شش ماهه سالجاری کشفیات کالای قاچاق در استان زنجان ۱۹ درصد افزایش داشته است.

وی ارزش ریالی کالاهای قاچاق در این بازه زمانی در استان زنجان را ۲۳ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: طی این بازه زمانی ۳۳ کیلو گرم شمش طلا در استان زنجان از قاچاقچیان کشف و ضبط شد که بزرگترین کالای قاچاق کشف شده در استان بود.

رئیس پلیس آگاهی استان زنجان گفت: پدیده قاچاق اقتصاد کشور را بیمار کرده و با گسترش قاچاق کالا، بخش تولید ، اشتغال کشور صدمه دیده و باعث تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری در کشور می شود.

رحمتی تصریح کرد: قاچاق کالا کیان اقتصاد و سلامت جامعه را به خطر انداخته و موجب تبعیض ، بی عدالتی و تجمل گرایی و فرهنگ مصرف زدگی می شود.

وی افزود: یکی از عوامل مهم در افزایش قاچاق کالا تقاضای مصرف کالای خارجی در کشور است چرا که باید یک الگوی مصرف صحیح در کشور برنامه ریزی و اجرا شود تا اقتصاد سالم در کشور رونق پیدا کند.

رئیس پلیس آگاهی استان زنجان یاد آورشد: مبارزه با قاچاق کالا نیازمند عزم ملی است و همچنین تمام اقشار جامعه باید نسبت به مصرف کالای داخلی مبادرت کنند و در این میان باید از مصرف کالای قاچاق خود داری کنند.