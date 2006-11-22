به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اعلام کرد در بیست و هشتمین دوره جشنواره سه قاره نانت که روزهای 30 آبان تا هفتم آذرماه در این شهر برگزار می شود، مستند "صحنه‌های خارجی" در بخش مسابقه بین‌الملل فیلم‌های مستند روی پرده می رود.



در بخش رقابتی آثار مستند جشنواره سه قاره نانت هشت فیلم از کشورهای ایران، فرانسه، برزیل (دو فیلم)، چین تایپه، تایلند، فیلیپین و سوریه حضور دارند. "صحنه‌های خارجی" در جشنواره فجر هم به نمایش درآمده بود. در بخش رسمی جشنواره سه‌ قاره نانت دو فیلم "چند کیلو خرما برای مراسم تدفین" سامان سالور و "چهارشنبه‌سوری" اصغر فرهادی حضور دارند.

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