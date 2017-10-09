به‌ گزارش ‌خبرنگار مهر سردار حسین رحیمی، در مراسم صبحگاه مشترک یگان‌های مختلف پلیس پایتخت گفت‌: ناجا بر اساس برنامه‌ریزی و اهداف خود پلیسی جامعه محور و مردم مدار است و موظف است تا در ابعاد مختلف نگاهی برادرانه و خدمتگزارانه به شهروندان ارایه کند.

وی افزود: امروز پلیس با اشراف اطلاعاتی و رصد شبانه روزی با مخلان نظم و امنیت برخورد کرده و اقدامات تاثیرگذاری نیز انجام داده است .امسال ترافیک اول مهر را مدیریت کرده و علی‌رغم این که آغاز مهرماه با ایام ماه محرم همزمان شده بود، اما موفق به کاهش ترافیک شدیم.

وی با اشاره به این که روزانه ۱۳ هزار تماس عملیاتی با "۱۱۰" انجام می‌شود، گفت : میزان تماس‌هایی که در طول روز با سامانه "۱۱۰" تهران انجام می‌شود بیش از ۳۵ هزار تماس است که همان طور که گفتم روزانه حدود ۱۳ هزار مورد آن عملیاتی شده اند .

رحیمی همچنین با اشاره به دستاردهای پلیس پایتخت در کشف انبارهای دپوی کالای قاچاق و انهدام باندهای تهیه و توزیع مواد مخدر گفت: پلیس پایتخت فضا را برای قاچاقچیان، معتادان و خرده فروشان و دیگر سوداگران مرگ ناامن می‌کند. تا جایی که تا کنون بیش از ۸ تن انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده و ده ها باند تهیه و توزیع مواد مخدر منهدم شده اند .

وی با اشاره به اقدامات پلیس در فضای مجازی نیز گفت‌: بیش از ۳۰ درصد از جرایم فضای مجازی کشور در حوزه استحفاظی تهران بزرگ رخ می‌دهد و باید این را بگویم که در طی شش ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیدگی به پرونده‌ها پلیس در حوزه فضای مجازی، پلیس فتا ۷۰ درصد افزایش داشته است.