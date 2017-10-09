به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمجیدی شامگاه یکشنبه در همایش همیاران ترافیک در استان زنجان، افزود: خانواده در تعلیم و اجرای قوانین و مقررات در جامعه نقش بسیار موثری را دارد.

وی اظهار کرد: مهمترین عامل در بهبود فرهنگ ترافیک آموزش است و هرگونه تغییر در فرهنگ ترافیک را می توان از مدارس ودانش آموزان آغاز کرد و در استان زنجان این امر مهم به خوبی اجرا شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: دانش آموزان آینده سازان جامعه هستند و در خانواده می توانند در بحث رانندگی موثر باشند و به اعضای خانواده هم آموزش های لازم درست رانندگی کردن را یاد بدهند.

تمجیدی تاکید کرد: در حال حاضر همکاری خوبی بین پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان و آموزش و پرورش وجوددارد و با اجرای طرح همیار پلیس میزان تلفات رانندگی سیر نزولی داشته و باید طرح همیار پلیس از سطح دانش آموزی شروع شود.

وی افزود: در استان زنجان ۸۰ هزار دانش آمز همیار پلیس هستند و آموزش های ترافیکی را دیده اند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان تصریح کرد: طرح همیاران پلیس توسط فرهنگیان زنجانی هم اجرا می شود و در استان هم بیش از ۲ هزار فرهنگی همیار پلیس هستند و همکاری خوبی را با پلیس دارند.

تمجیدی گفت: استفاده از ظرفیت دانش آموزان در بحث ترافیک و رانندگی کردن فرهنگ سازی لازم در خانواده ها را ایجاد می کند که قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.