تغییر معادله نیمکت استقلال/یک ایرانی و یک خارجی دستیاران جدید شفر

به گزارش خبرنگار مهر، پس از جدایی علیرضا منصوریان از تیم استقلال، شفر آلمانی جای او را روی نیمکت گرفت. پیرمرد کهنه کار به صورت رسمی کارش را با شاگردانش آغاز کرده اما او همچنان هیچ فرد جدیدی را بعنوان دستیار در کنار خود نمی‌بیند و تنها «میک مک درموت» بدنساز از تیم سابق فنی بعنوان دستیار در کنار شفر حضور دارد.

از مهمترین برنامه‌های هیات مدیره و کمیته فنی آبی‌ها تعیین و استخدام دستیاران این سرمربی است. پیش از این یکبار کمیته فنی دو پیشکسوت این تیم را بعنوان دستیار پیشنهاد داد که شفر در نهایت استفاده از طاهری و دین محمدی را پذیرا نشد.

پیگیری‌های خبرنگار مهر در این خصوص نشان می‌دهد به جز یک آنالیزور جدید که فرزند شفر است و تا آخر این هفته به آبی‌ها ملحق می‌شود، حضور حداقل دو دستیار دیگر در کادر فنی آبی‌ها قابل پیش بینی است. دو دستیاری که به احتمال زیاد یکی ایرانی و یکی خارجی خواهد بود.

کمیته فنی و هیات مدیره در این باره پیشنهاداتی دارند که در صورت رسیدن به جمعبندی با شفر مطرح کرده و در صورت موافقت شفر آنها به کادر فنی اضافه می‌شوند.