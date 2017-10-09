هشدار استاندار تهران به سوداگران مرگ و قاچاقچیان کالا و ارز 

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی در چهارمین روز از هفته نیروی انتظامی در صبحگاه مشترک فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ، با اشاره به برخورد ناجا با اشرار و ایجاد آرامش برای مردم، گفت: اگر امروز کارخانجات، صنایع، مزارع، ادارات ، مردم در آرامش کار می کنند به دلیل حضور ناجا است و مردم امنیت را از نظام و دولت می خواهند و ناجابه عنوان برقرار کننده نظم و امنیت این وظیفه مهم را به عهده دارد.

وی افزود: ناجا همیشه با آمادگی کامل در ایفای نقش موثر و تعیین کننده حفظ امنیت کشور را به نحو شایسته انجام داده و در تمام عرصه های تاریخی یار و پشیبان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده است. ناجا در غرب و جنوب و در کل کشور امنیت را برقرار کرد در مرز و نقاط غیر جنگی دوش به دوش نیروهای مسلح انجام وظیفه کرد. در دوران بازسازی و بعد از جنگ نیز نقش تعیین کننده ای را ایفا کرد.

استاندار تهران ادامه داد: امروز مردم در کمال آرامش و آسایش زندگی خود را گذرانده و ناجا امنیت آن ها را برقرار می کند حضور نیروی انتظامی در سراسر کشور در شرایط حساس و خاصی که امروز با آن مواجه هستیم و حضور مرزداران در شمال، جنوب، شرق و غرب کشور، حضور فعالانه ناجا است که اجازه هیچگونه تردد خلاف قانون را نمی دهند.

وی همچنین گفت: در تمام فرودگاه و مرزهای هوایی و همه مرزهای رسمی کشور ناجا در قالب اداره گذرنامه و یا مرزداران و مرزبانان از حدود جمهوری اسلامی حفاظت می کنند.