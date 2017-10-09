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۱۷ مهر ۱۳۹۶، ۸:۵۳

مدیر جمعیت هلال احمر کوهرنگ:

۳۰۰۰ نفر از خدمات بیمارستان صحرایی در کوهرنگ بهره مند شدند

۳۰۰۰ نفر از خدمات بیمارستان صحرایی در کوهرنگ بهره مند شدند

شهرکرد- مدیر جمعیت هلال احمر شهرستان کوهرنگ گفت: سه هزار نفر از خدمات بیمارستان صحرایی در دهستان موگویی کوهرنگ بهره مند شدند.

بیژن طاهری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سه هزار نفر از خدمات بیمارستان صحرایی در دهستان موگویی کوهرنگ بهره مند شدند، اظهار داشت: بیمارستان صحرایی هلال احمر در روستای خویه دهستان موگویی فعال شده بود.

وی عنوان کرد: در این بیمارستان کلیه خدمات درمانی و بهداشتی به مردم ۱۵ روستای دهستان موگویی ارائه شد.

 مدیر جمعیت هلال احمر شهرستان کوهرنگ تاکید کرد: در این بیمارستانی خدمات درمانی و بهداشتی شامل خدمات تشخیصی، درمانی، دندانپزشکی، چشم پزشکی و... به مردم این روستا ها ارائه شد.

دهستان موگویی شامل ۱۵ روستا با جمعیتی در حدود چهار هزار و۵۰۰ نفراست. این دهستان دارای ۷۵۰ خانوار است و مرکز دهستان موگویی روستای خویه‌است.

کد مطلب 4108448

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