یحیی السنوار: از آشتی با جریان های فلسطینی عقب نشینی نمی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ا ز«راشا تودی»، «یحیی السنوار» رئیس حماس در نوار غزه اعلام کرد که جنبش مقاومت اسلامی حماس تحت هیچ شرایطی دوباره وارد اختلاف با دیگر جریان های فلسطینی نخواهد شد و حماس برای به نتیجه رساندن پرونده های آشتی در مذاکرات قاهره جدی است.

السنوار که در جمعی از گروه های فلسطینی در نوار غزه حضور پیدا کرده بود تأکید کرد که به عقیده او وحدت فلسطینی ها می تواند به پرونده فلسطین کمک کند و تنها تضمینی است که اجازه نخواهد داد پرونده فلسطین به حاشیه برود.

وی که بعد از این نشست برای مذاکره با فتح راهی قاهره شده است تأکید کرد که جریان های فلسطینی باید با ایجاد فضا و بستر مناسب با تلاش های دیگران برای از بین بردن مصالحه و آشتی فلسطینی مقابله کنند.

قرار است دو هیأت مذاکره کننده حماس و فتح فردا سه شنبه در قاهره برای بررسی پرونده آشتی فلسطینی و از سرگیری کار دولت وفاق ملی در نوار غزه گفتگو کنند.