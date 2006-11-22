  1. بین الملل
  2. سایر
۱ آذر ۱۳۸۵، ۱۸:۵۵

سفیر سوریه در آمریکا دخالت کشورش در ترور وزیر صنایع لبنان را رد کرد

"عماد مصطفی" سفیر سوریه در آمریکا،اتهام های وارده به کشورش درباره دست داشتن در ترور وزیر صنایع لبنان را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو سوا، سفیر سوریه در آمریکا گفت : سوریه به هیچ وجه در ترور پیر جمیل وزیر صنایع لبنان دست ندارد.

وی در گفتگوی خود با شبکه تلویزیونی "سی.ان.ان" افزود که دشمنان سوریه در تلاش برای وارد کردن انگشت اتهام علیه این کشور هستند.

عماد مصطفی اشاره کرد: این ترور در زمانی روی داد که دمشق تمایل خود را برای فعالیت به منظور بسط و گسترش صلح در عراق ابراز داشت.

برپایه این گزارش، سفارت سوریه در واشنگتن، پیشتر ادعاهای مربوط به دست داشتن احتمالی سوریه در ترور جمیل را مضحک خواند که هدف از آن لطمه وارد کردن به وجهه این کشور اعلام شده است.

پیر جمیل وزیر صنایع لبنان عصر روز سه شنبه30 آبان به ضرب گلوله در شرق شهر بیروت پایتخت این کشور به قتل رسید.

کد مطلب 410846

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها