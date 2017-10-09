به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی شامگاه یک‌شنبه در جلسه علنی شورای شهر بجنورد تأکید کرد: پروژه‌های نیمه‌تمام به‌عنوان اولویت نخست کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر باید موردبررسی و کارشناسی قرار گیرد.

محمدی افزود: این پروژه‌ها درصورتی‌که در دستور جلسه کمیسیون‌های تخصصی مورد موافقت واقع و مصوبه بگیرد، پیگیری‌ها برای تأمین منابع اعتباری جهت اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام انجام می‌شود.

وی همچنین با اشاره به مشکلات مطرح‌شده در خصوص گلستان شهر بجنورد گفت: این مجموعه هنوز تحویل شهرداری نشده و در اختیار راه و شهرسازی است و در این زمینه باید پاسخگوی مردم باشد.

وی عنوان کرد: پروژه مسکن مهر، سرمایه ملی است که متأسفانه با زلزله‌ای در اردیبهشت‌ماه امسال با سطح تخریب گسترده‌ای مواجه شد که باید ناظران، پیمانکاران و دیگرکسانی که در این زمینه مسئول هستند پاسخ دهند که چرا ساختمان‌های تازه تأسیس تا این حد در برابر زلزله آسیب‌پذیر بوده‌اند.

رئیس شورای شهر بجنورد توجیه نبودن شرکت بیمه‌ای برای پرداخت خسارت به واحدهای زلزله‌زده را از دیگر مشکلات ساکنان گلستان شهر دانست و خواستار تسریع در تشکیل پرونده از سوی بیمه‌ها به‌منظور پرداخت خسارت شد.

محمدی درباره تصرف واحد مسکونی توسط یکی از اعضای شورای شهر بجنورد و عدم اجرای رأی صادره محاکم قضایی برای این عضو شورا گفت: بر اساس شنیده‌ها نمی‌توانم اقدامی انجام دهم، بنابراین استنادات قانونی ارائه شود برحسب وظیفه قانونی پیگیری می‌کنم.

منابع اعتباری پروژه‌های نیمه‌تمام تأمین شود

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد نیز در نطق پیش از دستور این جلسه با تأکید بر اینکه شهرداری باید منابع اعتباری لازم را برای پروژه‌های نیمه‌تمام تأمین کند، توسعه و تکمیل ۶۲ متری جنوب شهر بجنورد و تکمیل فاز۲ طرح توسعه باباامان در راستای ساماندهی تمام استخرهای پلکانی را ازجمله مهم‌ترین پروژه‌های نیمه‌تمام شهر برشمرد.

سید محسن موسوی همچنین تأمین اعتبار به‌منظور اجرای طرح المان میدان امام رضا(ع) که تمام طرح‌های اجرایی آن تهیه و تصویب‌شده است را خواستار شد.

وی اشاره‌ای نیز به مشکلات ساکنان گلستان شهر بجنورد داشت و افزود: بودجه لازم در سال ۹۶ برای اداره ناحیه گلستان شهر وجود ندارد و لازم است در بودجه متمم و همچنین بودجه سنواتی سال ۹۷ اعتبار ویژه‌ای برای آن لحاظ شود.

وی تصریح کرد: مستقل شدن منطقه گلستان شهر با تحویل فاز یک از راه و شهرسازی یک ضرورت است تا با دریافت عوارض نوسازی، تجاری، پروانه ساخت، پایان کار و نقل و انتقالات مستقل از منطقه یک شهرداری بجنورد امکان خدمات‌رسانی بیشتر وجود داشته باشد.

این عضو شورای اسلامی شهر بجنورد با اشاره به سیل گیر بودن منطقه گلستان شهر بر ارائه راهکارهای مدیریتی لازم جهت مقابله با سیلاب در این منطقه تأکید کرد.

موسوی عنوان کرد: کارگاه‌های سنگ‌شکن در محدوده گلستان شهر، آلودگی محیطی ایجاد می‌کنند و ضرورت رسیدگی به مسائل زیست‌محیطی آن وجود دارد.

وی روند کند اجرای طرح اگوی فاضلاب را از دیگر مشکلات گلستان شهر برشمرد و اظهار کرد: این طرح باید پیگیری و در اجرای آن تسریع شود.