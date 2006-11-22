تیم فوتبال امید ایران امشب راهی جزیره کیش می شود

به گزارش خبرنگارمهر، تیم فوتبال کشورمان ساعت 20/19 دقیقه امشب تهران را به مقصد جزیره کیش ترک خواهد کرد تا فردا در آخرین دیدارتدارکاتی خود به مصاف تیم فوتبال امید بحرین برود .



این دیدار ساعت 45/19 دقیقه فردا در ورزشگاه المپیک کیش برگزارخواهد شد .



تیم فوتبال امید بحرین ازیک هفته پیش وارد جزیره کیش شده و اردوی تدارکاتی خود را در این جزیره برپا کرده است .



تیم امید کشورمان پس از دیدار با بحرین عصر روز جمعه به تهران بازخواهد گشت تا روز پنجم آذرماه به همراه تیم ملی بسکتبال به عنوان نخستین گروه اعزامی کشورمان راهی دوحه قطرشود .



تیم فوتبال امید ایران درمرحله مقدماتی رقابتهای فوتبال بازیهای آسیایی با تیم های مالدیو، هنگ کنگ و هندوستان همگروه است و نخستین دیدار خود را روز هشتم آذر ماه مقابل تیم فوتبال مالدیو برگزار خواهد کرد .