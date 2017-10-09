  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۷ مهر ۱۳۹۶، ۹:۴۰

با حضور سردار فضلی و سردار آذرنوش؛

سالن کشتی شهید «داریوش ریزوندی» در اسلام آبادغرب افتتاح شد

سالن کشتی شهید «داریوش ریزوندی» در اسلام آبادغرب افتتاح شد

کرمانشاه- سالن شهید داریوش ریژه‌وندی با حضور، سردار فضلی و سردار آذرنوش در اسلام آباد غرب استان کرمانشاه افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور سردار علی فضلی، جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین و سردار آذرنوش رئیس بسیج ورزشکاران کشور، امروز دوشنبه سالن کشتی شهید «داریوش ریزوندی» در شهرستان اسلام آبادغرب استان کرمانشاه افتتاح شد.

عملیات ساخت  این سالن کشتی از سال ۹۵ آغاز شد و امروز ۱۷ مهر ۹۶ با حضور سردار آذرنوش رئیس بسیج ورزشکاران کشور و جمعی دیگر از مسئولان افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

این سالن کشتی در زمینی به مساحت ۴۲ متر مربع احداث شده و برای ساخت آن نیز ۱۶۰ میلیون تومان هزینه شده است.

 ۴۰ میلیون تومان از محل اعتبارات سپاه و مشارکت های مردمی برای تجهیز این سالن صرف شده است.

در طول هفته ۴۰۰ کشتی گیر در سه تایم و در تمامی رده های سنی در آن به تمرین می پردازند. ۴ مربی نیز تمرینات کشتی گیران را زیر نظر دارند و سالن در اختیار کشتی گیران بسیجی قرار  خواهد گرفت.

کد مطلب 4108504

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها