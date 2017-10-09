سالن کشتی شهید «داریوش ریزوندی» در اسلام آبادغرب افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور سردار علی فضلی، جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین و سردار آذرنوش رئیس بسیج ورزشکاران کشور، امروز دوشنبه سالن کشتی شهید «داریوش ریزوندی» در شهرستان اسلام آبادغرب استان کرمانشاه افتتاح شد.

عملیات ساخت این سالن کشتی از سال ۹۵ آغاز شد و امروز ۱۷ مهر ۹۶ با حضور سردار آذرنوش رئیس بسیج ورزشکاران کشور و جمعی دیگر از مسئولان افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

این سالن کشتی در زمینی به مساحت ۴۲ متر مربع احداث شده و برای ساخت آن نیز ۱۶۰ میلیون تومان هزینه شده است.

۴۰ میلیون تومان از محل اعتبارات سپاه و مشارکت های مردمی برای تجهیز این سالن صرف شده است.

در طول هفته ۴۰۰ کشتی گیر در سه تایم و در تمامی رده های سنی در آن به تمرین می پردازند. ۴ مربی نیز تمرینات کشتی گیران را زیر نظر دارند و سالن در اختیار کشتی گیران بسیجی قرار خواهد گرفت.