پیروزی تیم ملی والیبال نشسته در دیدار دوستانه مقابل روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین دیدار تدارکاتی تیم های ملی والیبال نشسته ایران و روسیه برگزار شد که طی آن ملی پوشان کشورمان موفق به شکست حریف خود شدند.

با توافق دو تیم، این دیدار دوستانه بعد از مشخص شدن نتیجه در پایان سه گیم، تا گیم چهارم دنبال شد. بازیکنان تیم ملی والیبال نشسته کشورمان در سه گیم ابتدایی بازی به ترتیب با نتایج (۲۵ بر ۲۳)، (۲۵ بر ۱۸) و(۲۵ بر ۲۰) صاحب برتری شدند. آنها بعد از برتری (۲۵ بر ۲۱) در گیم چهارم، نتیجه گیم پایانی را با (۱۵ بر ۱۳) واگذار کردند.

تیم ملی والیبال نشسته به منظور برگزاری چند دیدار دوستانه به ایران سفر کرده است.