به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی یکشنبه شب در نشست علنی شورای اسلامی شهر کرمان با ارائه گزارشی از وضعیت شهرداری مرکز، مناطق و سازمان‌های وابسته اظهار کرد: شهرداری کرمان در مجموع ۳۰۲ میلیارد تومان بدهکار است.

وی با بیان اینکه شهرداری کرمان دو هزار و ۶۴۳ نیروی رسمی و قراردادی و هزار و ۶۸۳ نیروی شرکتی را تحت پوشش خود دارد، اظهار کرد: شهرداری کرمان بالغ‌ بر ۱۶ میلیارد تومان حقوق و دستمزد به‌صورت ماهیانه پرداخت می‌کند.

موسوی یادآور شد: ۳۶۷ میلیارد تومان بودجه سال ۹۴ در سال ۹۵ به ۶۰۰ میلیارد تومان بودجه رسید.

وی بیان کرد: بر اساس تعریف پروژه‌های جدید بیش ۴۶۸ میلیارد تومان هزینه کرد شهرداری بوده که یک کسری بودجه را در شهرداری رقم‌زده است و این عدد به سال ۹۶ منتقل شد.

سرپرست شهرداری کرمان تصریح کرد: با ذکر این موارد شهرداری کرمان در سال ۹۵ با مبلغ ۱۳۸ میلیارد تومان کسری بودجه مواجه شده است.

وی ادامه داد: در سال ۹۶ برای پرداخت هزینه پروژه‌ها ۳۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده است اما آن چیزی که محقق شده برابر با ۱۰۰ میلیارد تومان هست و ۲۲۵ میلیارد تومان کسری بودجه داریم.

وی بابیان اینکه عدم کسب درآمدهای پایدار و مشکلات رکود و ... به این کسری بودجه دامن زده و با اشاره به پرداخت‌های حقوق شهرداری به نیروهای خود بیان کرد: وضعیت شهرداری در پرداخت حقوق به روز نیست و دو ماه در پرداخت حقوق نیروهای شرکتی عقب هستیم و سعی بر این بوده فاصله دو ماهی که وجود داشته بیشتر نشود، بنابراین در زمینهٔ پرداخت حقوق کارکنان، شهرداری تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد.

موسوی ادامه داد: اکثر کارکنان شرکتی حقوق مرداد و شهریور را طلبکار هستند ضمن اینکه حقوق نیروهای رسمی تا پایان شهریور پرداخت‌شده است.

وی اضافه کرد: در ازای حقوق باید یکسری مطالبات را هم پرداخت کنیم که بر این اساس در شهریورماه سال جاری شهرداری به تأمین اجتماعی و دارایی حدود دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بدهی داشته که پرداخت کردیم و سعی بر این شده تا بدهی افزایش پیدا نکند.

وی در ادامه به بدهی شهرداران به پیمانکاران و دستگاه‌های دیگر اشاره کرد و گفت: ما نتوانستیم تاکنون بیلان شهرداری را آماده کنیم اما آن چیزی که اکنون تهیه و اعلام‌شده و ثبت سیستم مالی است نشان می‌دهد شهرداری ۶۱ میلیارد تومان به پیمانکاران و سازمان‌های مختلف بدهکار است.

وی بابیان اینکه برخی پیمانکاران همکار شهرداری، قرارداد دارند و بخشی هم قرارداد ندارند، اظهار کرد: در مجموع بیش از ۴۴ میلیارد تومان به این پیمانکاران بدهکاریم.

سرپرست شهرداری کرمان همچنین به دریافت وام ۵۰ میلیارد تومانی شهرداری اشاره کرد و گفت: تاکنون ۲۲ میلیارد و۷۵۰ میلیون تومان از بانک دریافت کرده‌ایم که ۱۱ درصد از مبلغ وام ۱۸ درصد نزد بانک بلوکه‌شده است.

وی ادامه داد: بخشی از هزینه کار پیمانکاران با دریافت پروانه از سوی آنان جبران می‌شود که در عمل با صدور پروانه‌ها چیزی عاید شهرداری نخواهد شد.

موسوی با اشاره به اینکه شهرداری کرمان ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات بدهکار است، گفت: شهرداری ۷۲ چک پاس نشده دارد که ۵۵ عدد آن مربوط به قرارگاه خاتم‌الانبیاء و مابقی آنان مربوط به پیمانکاران است و در مجموع برابر با ۱۷ میلیارد تومان است.

وی در ادامه گفت: شش پروژه در سطح شهر در حال انجام است که پروژه‌های تقاطع شهید بادپا، شهدای خلبان، تقاطع ولیعصر و الله دادی در یک قرارداد منعقد شده‌اند و پروژه میدان آزادی یک قرارداد و تقاطع غیر هم‌سطح سربازان گمنام امام زمان (عج) هم یک قرارداد دارد که در مجموع چهار قرارداد برای این شش پروژه وجود دارد.

هیچ کمک دولتی به شهرداری در خصوص احداث پل‌ها نشده است

موسوی با اشاره به بدهی ۲۶۷.۵ میلیارد تومانی شهرداری به خاتم‌الانبیاء، تصریح کرد: برای مجموع این قراردادها که در بالا ذکر شد ۲۳۴ میلیارد تومان صورت‌وضعیت به شهرداری اعلام‌شده است.

وی با تشریح قراردادهای خاتم‌الانبیاء و با بیان اینکه نقش خاتم الانبیاء در پروژه ها به عنوان پیمانکار است و سرمایه گذار نیست، گفت: بر اساس قراردادها ۵۰ درصد هزینه کار به‌صورت نقد و ۵۰ درصد به‌صورت زمین پرداخت می‌شود که ۶۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان به‌صورت نقد و ۷۵ میلیارد تومان دو قطعه زمین دریافت کرده است و در مجموع ۱۴۴ میلیارد تومان به خاتم پرداخت شد و اکنون ۱۲۳ میلیارد تومان به قرارگاه خاتم‌الانبیاء بدهکاریم.

وی اظهار کرد: سال گذشته به دلیل اینکه پروژه‌ها شروع‌شده و عقد قرارداد انجام‌شده است عدد بودجه اضافه شده که بخشی از کسری بودجه امسال مربوط به همین قراردادها در سال گذشته است و قطعاً آن درآمد را در سال جاری نخواهیم داشت.

وی در پاسخ به سؤال بهرامی نایب‌رئیس شورای شهر مبنی بر اینکه آیا در خصوص پل‌ها کمک دولتی دریافت شده است یا خیر، گفت: تا این لحظه هیچ کمک دولتی به شهرداری در خصوص پل‌ها شاهد نبودیم.

موسوی کمک‌های در نظر گرفته دولتی را در مقابل هزینه‌های شهرداری در پروژه‌ها بسیار ناچیز دانست و بیان کرد: برای بخشی از میدان ارگ ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار دولتی پیش‌بینی شد درصورتی‌که شهرداری باید ۱.۵ تا دو میلیارد تومان اعتبار تأمین کند در غیر این صورت پروژه خواهد ماند.