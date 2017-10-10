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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۵:۵۳

تور بین المللی دوچرخه سواری آذربایجان ؛

صفرزاده قهرمان مرحله سوم تور آذربایجان شد

صفرزاده قهرمان مرحله سوم تور آذربایجان شد

مرحله سوم سی‌ و دومین دوره تور دوچرخه‌سواری ایران - آذربایجان با قهرمانی سعید صفرزاده از تیم شهرداری تبریز پیگیری شد. 

به گزارش خبرنگار مهر ، مرحله سوم از تور بین المللی دوچرخه سواری ایران - آذربایجان امروز سه شنبه ۱۸ مهرماه در مسیر ارس به تبریز برگزار و با قهرمانی یک رکابزن ایرانی به پایان رسید. 
نتایج   مرحله سوم تور به این ترتیب است :

۱- سعید صفرزاده از شهرداری تبریز با زمان ۴ ساعت و ۲ دیقه و ۳۰ ثانیه
۲- "تئودور یاتس" از دراپاک استرالیا با زمان ۴ ساعت و ۲ دقیقه و ۵۸ ثانیه
۳- محمد گنج خانلو از پیشگامان کویر یزد با زمان ۴ ساعت و ۲ دیقه و ۵۸ ثانیه

در پایان این مرحله پیراهن طلایی تور از آن "آلکسی ولشین" از آستاناموتورز قزاقستان شد . 
پیراهن کوهستان به "ایلیا داویدنوک" رکابزن خارجی تیم  شهرداری تبریز رسید. 
پیراهن سفید نیز بر تن  "آلکسی ولوشین" از آستاناموتورز قزاقستان و 
پیراهن سبز نیز برتن  "ریک اوتما" از بیبی دامپ هلند شد.

نتایج تیمی در پایان مرحله سوم سی‌ودومین دوره تور دوچرخه‌سواری ایران - آذربایجان (مسیر ارس به تبریز) :
۱- تیم آستاناموتورز قزاقستان با ۳۵ ساعت و یک دقیقه و ۴۵ ثانیه
۲- تیم دراپاک استرالیا با ۳۵ ساعت و ۲ دقیقه و ۲۳ ثانیه
۳- تیم شهرداری تبریز با ۳۵ ساعت و ۳ دقیقه و ۲۷ ثانیه
سی و دومین دوره تور بین المللی ایران -آذربایجان از ۱۶ تا ۲۱ مهرماه برگزار می شود.

کد مطلب 4108596

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