صفرزاده قهرمان مرحله سوم تور آذربایجان شد

به گزارش خبرنگار مهر ، مرحله سوم از تور بین المللی دوچرخه سواری ایران - آذربایجان امروز سه شنبه ۱۸ مهرماه در مسیر ارس به تبریز برگزار و با قهرمانی یک رکابزن ایرانی به پایان رسید.

نتایج مرحله سوم تور به این ترتیب است :

۱- سعید صفرزاده از شهرداری تبریز با زمان ۴ ساعت و ۲ دیقه و ۳۰ ثانیه

۲- "تئودور یاتس" از دراپاک استرالیا با زمان ۴ ساعت و ۲ دقیقه و ۵۸ ثانیه

۳- محمد گنج خانلو از پیشگامان کویر یزد با زمان ۴ ساعت و ۲ دیقه و ۵۸ ثانیه

در پایان این مرحله پیراهن طلایی تور از آن "آلکسی ولشین" از آستاناموتورز قزاقستان شد .

پیراهن کوهستان به "ایلیا داویدنوک" رکابزن خارجی تیم شهرداری تبریز رسید.

پیراهن سفید نیز بر تن "آلکسی ولوشین" از آستاناموتورز قزاقستان و

پیراهن سبز نیز برتن "ریک اوتما" از بیبی دامپ هلند شد.

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نتایج تیمی در پایان مرحله سوم سی‌ودومین دوره تور دوچرخه‌سواری ایران - آذربایجان (مسیر ارس به تبریز) :

۱- تیم آستاناموتورز قزاقستان با ۳۵ ساعت و یک دقیقه و ۴۵ ثانیه

۲- تیم دراپاک استرالیا با ۳۵ ساعت و ۲ دقیقه و ۲۳ ثانیه

۳- تیم شهرداری تبریز با ۳۵ ساعت و ۳ دقیقه و ۲۷ ثانیه

سی و دومین دوره تور بین المللی ایران -آذربایجان از ۱۶ تا ۲۱ مهرماه برگزار می شود.