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۱۷ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۳۰

پیش نشست همایش علامه خفری برگزار می شود

پیش نشست همایش علامه خفری برگزار می شود

جهرم-دومین پیش نشست همایش علامه خفری با حضور اساتید برجسته حوزه و دانشگاه برگزار می شود.

 به گزارش خبرنگار مهر، دومین پیش نشست همایش علامه شمس الدین محمد خفری در تاریخ ۲۷ مهرماه جاری در مجمع عالی حکمت قم برگزار می شود.

حجت الاسلام دکتر مهدی کریمی به عنوان دبیر علمی، حجت الاسلام دکتر محمد تقی سبحانی و حجت الاسلام دکتر محمد صفری جبرئیلی از کارشناسان و ارائه دهندگان این پیش نشست هستند.

 همچنین اولین پیش نشست همایش علامه خفری  هجدهم اردیبهشت ماه سال جاری با حضور و سخنرانی دکتر اعوانی، دکتر قراملکی و دکتر کاکایی از اساتید و محققین برجسته و مطرح کشوری در دانشگاه شیراز برگزار شد.

همایش علامه خفری آذرماه امسال در شهرستان جهرم برگزار می شود.

کد مطلب 4108598

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