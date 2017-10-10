سیف الله ابوترابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه روند صدور کارت‌های ملی هوشمند طبق برنامه ریزی درحال انجام است، اظهار کرد: در حال حاضر همکاری خوبی بین سازمان ها و ادارات مربوطه و به ویژه اداره پست وجود دارد.

وی تصریح کرد: هم اکنون ۲۷ میلیون کارت هوشمند صادر شده و این در حالی است بر اساس آمار ماهیانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار کارت صادر می‌شود.

سخنگوی سازمان ثبت احوال بیان کرد: با توجه به هماهنگی ها صورت گرفته و گسترش دفاتر در سطح کشور درحال حاضر صدرو کارت هوشمند به ۱۵ روز رسیده است و این در حالی است که تعرفه‌های دریافتی نیز بر روی سایت سازمان و دفاتر صدور کارت نصب شده است.

ابوترابی با تاکید بر اینکه اعتبار کارت‌های ملی تا پایان سال خواهد بود، افزود: با توجه به زمان باقی مانده از هموطنان درخواست می شود هر چه زودتر نسبت به تعویض کارت خود اقدام کنند.

وی با تاکید بر اینکه زمان اعلام شده برای استفاده از کارت‌های ملی قدیمی تمدید نخواهد شد، بیان کرد: در سال آینده کارت‌های ملی بی اعتبار شده و در هیچ سازمان و دستگاه‌های مورد تایید نخواهد بود.