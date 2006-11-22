بخش فنی صدا و سیما افقی روشن پیش رو دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه نمایشگاه تجهیزات فنی و تجلیل از برترین های رسانه ملی عصر امروز با حضور عزت اله ضرغامی رئیس و سایر مدیران صدا و سیما در سالن همایش ها برگزار شد.

در این مراسم ضرغامی ضمن تشکر از همکاران حوزه فنی صدا و سیما گفت: "برگزاری نمایشگاه امسال فرصت خوبی بود تا حجم کارهای ارزشمند تولیدکنندگان روشن شود و باعث افتخار است که دوستان در تمام بخش ها تلاش خود را به نحوی مطلوب انجام دادند. ما در دورترین نقاط ایران شاهد بودیم که در فصل سرما فرستنده ها قطع شدند و کسانی که ادعا دارند سراغی از آنها نگرفتند، اما افرادی هستند که با عشق کار خود را انجام می دهند."

وی ادامه داد: "من صمیمانه از مدیران حوزه فنی، دکتر عسگری و دیگر مدیران تشکر می کنم. نرم افزارها و سخت افزارها در حوزه رسانه ملی وابسته به هم است و عمده صحبت های من همواره در حوزه فنی، سیگنال، تقویت فرستنده ها و تبدیل آنالوگ به دیجیتال بوده است. بدون تردید تحولاتی که انجام می شود منجر به ابتکارات جدید و نوآوری در حوزه تولید می شود."

رئیس رسانه ملی با اشاره به اینکه تکنولوژی جدید تاثیر زیادی در تولیدات می گذارد، گفت: "کج سلیقگی ها و مشاوره های فنی نامناسب منجر به پائین آمدن محتوای تولیدات می شود، اما اگر تولیدات مناسب با سلیقه فنی خوب همراه باشد، کیفیت کار بالا می رود. خوشبختانه در حوزه فنی اعتبارات خوبی ترزیق شده و هم اکنون هم ادامه دارد، حتی در متمم بودجه هم نگاه خوبی در این باره شده و همیشه به بخش فنی توجه زیادی می شود و من افق روشنی برای این بخش پیش بینی می کنم. کسانی که در حوزه فنی صدا و سیما کار می کنند، همانند سربازان گمنام هستند، چرا که در پشت دوربین فعالیت دارند."

وی خاطرنشان کرد: "من تقاضا می کنم این فضا را به خوبی حفظ کنیم و فضای دوستی در هر بخش وجود داشته باشد، چرا که به ارتقا کار کمک زیادی می کند. ما باید خانواده گرم فنی را تقویت کنیم. شرایط را به خوبی درک کنیم و کار را جلو ببریم. با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که با نخبگان سمنان داشتند، ما باید راهکارها را مشخص و آمادگی خود را برای تحولات در حوزه فنی به صورت جدی دنبال کنیم، چرا که تجهیزات فنی در سطح جهان با سرعت در حال تحول است و ما روزانه شاهد تحولات جدید هستیم، به همین دلیل ما نباید از شیوه های جید عقب بیفتیم."

ضرغامی تاکید کرد: "اگر از من بپرسند حوزه سخت افزاری و سیگنال رسانه اهمیت بیشتری دارد یا محتوا، می گویم سینگال و حوزه فنی مهمتر است، چرا که محتوا کم یا زیاد می شود، اما سیگنال شوخی ندارد و اگر ارتباط قطع شود، نمی توان کاری کرد. ما باید تمام دستگاهها را دیجیتال کنیم. گرچه گفته ایم در طی 9 سال این تبدیل انجام می شود، اما باید بگویم شاید زودتر این اتفاق عملی شد. بنابراین باید آماده تحول باشیم و استقبال کنیم."

رئیس رسانه ملی با اشاره به مسئله آموزش گفت: "آموزش امروز در سازمان جزو واجبات است و باید جدی گرفته شود. ما در حال گذار هستیم و این مسئله مهمی است. اگر چه دوستان به سیتم های آنالوگ خو گرفته اند، اما وقتی دستگاههای دیجیتال خریداری می شود باید نیروها آموزش این دستگاه را دیده باشند. در واقع آموزش و تقویت مهارت ها باید در سطح بالاتر از رسانه ملی انجام شود، نه اینکه بعد از خریداری دستگاهها شروع به آموزش کنیم."

در انتهای مراسم قبل از اهدا جوایز برترین ها، از خانواده های حسین مهاجری و حمید نظری مکی آبادی، شهدای هواپیمای C130، تقدیر شد. در بخش اداره کل ارتباطات زمینی و ماهواره ای رتبه اول مرکز خراسان رضوی، رتبه دوم مرکز اصفهان و رتبه سوم مرکز آذربایجان شرقی، در بخش امور ارزیابی فنی و استانداردها و مونیتورینگ خراسان رضوی، در بخش اداره کل پشتیبانی فنی رتبه اول الف مرکز آذربایجان غربی، رتبه اول ب مرکز یزد، رتبه اول ج مرکز گلستان، رتبه اول د مرکز کیش، در بخش اداره کل هماهنگی و تاسیسات رتبه اول آذربایجان غربی، رتبه دوم خوزستان، رتبه سوم نهاوند شدند.

در بخش موج FM رتبه اول تیپ الف اصفهان، رتبه اول تیپ ب لرستان، رتبه اول تیپ ج خوزستان، رتبه اول تیپ د گیلان، در بخش اداره کل فرستنده های رادیو رتبه اول فارس، رتبه دوم خراسان رضوی و رتبه سوم بوشهر، در بخش اداره کل فناوری ارتباطات رتبه اول اصفهان، رتبه دوم خوزستان و رتبه سوم قم، رتبه اول واحد فنی اول صدا به واحد فنی رپراتواژ، رتبه اول فنی سیما به امور فنی شبکه اول.

همچنین بالاترین امتیاز در جمع بندی کلی از آن مرکز آذربایجان غربی شد و تندیس جشنواره به شکرنیا مدیر صدا و سیمای استان آذربایجان غربی اهدا شد. برای ارج نهادن و قدردانی از صنعتگران داخلی در هر قسمت شرکت های برتر عنوان شدند.