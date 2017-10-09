به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم امینی با اعلام این خبر بیان کرد: نمایشگاه حقوق شهروندی ایران با همکاری ارکان مختلف نظام و دستگاههای اجرایی با هدف گزارش عملکرد دستگاه ها و فرهنگسازی در حوزه حقوق شهروندی و با حضور رییس جمهور جناب آقای دکتر روحانی، ۳ و ۴ آبان ماه سال جاری در برج میلاد تهران برگزار میشود.
وی ادامه داد: همه دستگاه ها با حضور در نمایشگاه حقوق شهروندی ایران ضمن اطلاعرسانی در ارتباط با برنامههای فرهنگسازی در حوزه اجرای حقوق شهروندی، گزارشی از عملکرد خود از زمان ابلاغ منشور حقوق شهروندی تاکنون را در قالب نمایشگاه ارائه میکنند.
امینی ضمن بیان اینکه در این نمایشگاه فرصت مناسبی ایجاد شده تا دستگاههای اجرایی کشور به ارائه دستاوردهای خود در زمینه حقوق شهروندی بپردازند. ادامه داد: یکی دیگر از برنامههای این رویداد نمایش روند اجرائی شدن مصوبه شورای عالی اداری در حقوق شهروندی، نظام اداری و تکریم ارباب رجوع و مشتریمداری است، تا ملت ایران از میزان اقدامات صورت گرفته دولت در این بخش آگاه شوند.
وی با اشاره به اینکه نمایشگاهها نقش بسیار مهمی در راهبری افکار عمومی و اطلاعرسانی ایفا میکنند، افزود: نمایشگاه حقوق شهروندی ایران زمینهساز ارتباط موثر صاحبنظران عرصه حقوق شهروندی و ادارات و دستگاههای اجرائی سراسر کشور است که میتواند معرف خوبی برای توانمندیها و دستاوردهای حقوقی سازمانها و دستگاههای اجرایی کشور باشد که این مهم تاکنون در کشور کم نظیر بوده است.
رئیس شورای راهبردی کنگره بینالمللی حقوق ایران ادامه داد: حقوق شهروندی مقولهای است که باید در همه دستگاههای اجرایی نهادینه شود، برگزاری چنین نمایشگاههایی جهت عرضه دستاوردها و اقدامات انجام شده در حوزه منشور حقوق شهروندی گام موثری در معرفی توانمندیهای سازمانها و دستگاههای اجرایی بوده و زمینه ایجاد رقابت میان آنها از نظر کسب حداکثر رضایتمندی را فراهم میکند.
وی تاکید کرد: حضور پررنگ خبرنگاران داخلی و خارجی به منظور پوشش خبری این رویداد بزرگ و بررسی روند اجرائی ابلاغیه منشور حقوق شهروندی و اقدامات انجام شده در دستگاه های اجرایی تاثیر بسزایی در شناساندن منشور حقوق شهروندی به جهانیان خواهد داشت.
امینی اظهار داشت: در کنار این نمایشگاه کنگره بینالمللی حقوق ایران برگزار میشود که در آن ۲۳پنل تخصصی و کارگاه آموزشی با محورهای ویژه و متنوعی به بررسی هر فصل ازمنشور حقوق شهروندی باحضور اساتید دانشگاه، متخصصین درحوزههای مرتبط و مسئولین دستگاههای اجرایی، همراه با ارائه گواهینامه های معتبر در نظر گرفته شده است که گزارش و مصوبات این مباحث علمی جهت اجرایی شدن آن به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ارسال خواهدشد.
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