علی نجات آفتابی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه توانمندسازی، شکوفایی استعدادها و تامین خوداتکایی نیازمندان و محرومان از مهم ترین اهداف نهاد کمیته امداد است، گفت: کمیته امداد با فراهم کردن زمینه خودکفایی برای مددجویان تحت حمایت مستعد اشتغال، با اهداء تسهیلات لازم در طرح های خودکفایی، مشاغل خانگی و کارانگیزی نقش مهمی در راستای توانمند سازی آنها ایفا می کند.



وی از ایجاد و بهره­ برداری هزار و ۳۸۹ طرح اشتغال زایی برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان لرستان با ۲۳ میلیارد و ۱۲۱میلیون تومان اعتبار در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد و افزود: کمیته امداد برنامه ­های متعددی با هدف ایجاد اشتغال برای مددجویان طرح ‌ریزی کرده است که شماری از آنها با حمایت سایر دستگاه ‌های اجرایی عملیاتی می‌ شود.



معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان لرستان با تاکید بر اجرای طرح های خود اشتغالی و فرصت های شغلی مناسب برای خانوارهای نیازمند گفت: مددجویان تحت حمایت با دریافت تسهیلات اشتغال زایی و همچنین فراگیری آموزش‌های لازم در این زمینه به استقلال اقتصادی و خودکفایی رسیده و از چرخه حمایتی این نهاد خارج می‌شوند.

آفتابی افزود: فراهم کردن امکانات لازم به منظور توانمندسازی، خوداتکایی، استقلال اقتصادی افراد و خانوارهای نیازمند از طریق استعداد سنجی، مهارت آموزی، ایجاد اشتغال، آموزش های فنی و حرفه ای و اعطای وام از مهمترین برنامه های کمیته امداد است.



وی با بیان اینکه ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان وام اعطایی از محل منابع داخلی کمیته امداد و بیش از ۱۷ میلیارد تومان از محل قرض الحسنه بانکی به مددجویان پرداخت شده است، یادآور شد: ۸۵ مورد از طرح های ایجاد شده در بخش کشاورزی، ۶۹۹ طرح دامپروری، ۱۲ طرح صنایع دستی و ۵۹۳ طرح خدماتی بوده است.