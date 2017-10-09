یحیی حسین پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۳۰ مجتمع آبرسانی در مناطق عشایری چهارمحال و بختیاری احداث می شود، اظهار داشت: توسعه مجتمع های آبرسانی نقش مهمی در کاهش آبرسانی سیار به عشایر در این استان دارد.

وی عنوان کرد: ۴۵ کیلومتر لوله گذاری برای ایجاد مجتمع های آب در این استان در مناطق عشایر از مهمترین برنامه های این اداره کل است.

مدیر کل امور عشایر چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: کاهش بارش و خشکسالی در مناطق عشایری چهارمحال و بختیاری موجب کاهش منابع آب شده است.

آبرسانی سیار به عشایر در لردگان

وی تاکید کرد: هم اکنون در برخی از فصل ها به مناطق عشایری استان چهارمحال و بختیاری آبرسانی سیار انجام می شود.

وی ادامه داد: در شهرستان لردگان به مناطق عشایری سردشت و منج آبرسانی سیار انجام می شود.

مدیر کل امور عشایر چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به اینکه توانمند سازی عشیاری از مهمترین برنامه های اداره کل امور عشایر چهارمحال و بختیاری است، ادامه داد: بهره گیری از ظرفیت های مناظق عشایری برای ایجاد اشتغال در دستور کار قرار گرفته است.