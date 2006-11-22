گویندگی فیلم مستند کار تخصصی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید منوچهری به ستاد خبری هفتمین جشنواره مستند کیش گفت: "برای ساخت فیلم های مستند اغلب زحمت بسیار زیادی کشیده می شود، چرا که در بعضی از این فیلم ها اعماق اقیانوس ها و فراز قله های بلند تصویر می شود و بهتر است صدایی در این فیلم ها استفاده شود که ارزش واقعی فیلم را برساند و ارتباط قدرتمندی با معنای فیلم پیدا کند."

منوچهری افزود: "اهمیت صدای گوینده تا حدی است که اگر درست انتخاب نشود ممکن است بیننده با بهترین فیلم های مستند هم ارتباط خوبی برقرار نکند." این گوینده پیشکسوت فیلم های مستند درباره احمد رسولزاده و پرویز بهرام گفت: "این دو نفر از پیشکسوتان گویندگی ایران هستند و امیدوارم سال ها از وجود نازنین آنها بهره مند باشیم."

منوچهری از حضور بهرام در صحنه تئاتر یاد کرد و گفت: "اتللویی که پرویز بهرام بازی کرد هنوز فراموش شدنی نیست و او یکی از بازیگران موفق تئاتر و گوینده طراز اول ایران بوده است." وی همچنین رسولزاده را یکی از تاثیرگذارترین گویندگان رادیو و تلویزیون دانست.

مجموعه "اعماق اقیانوس ها" هم اکنون با صدای منوچهری از شبکه سوم سیما در حال پخش است و اخیرا مجموعه "پایان دوران" نیز درباره منجی در فرهنگ های مختلف از تلویزیون با صدای وی پخش شده است. جشنواره سینمای مستند کیش از 13 تا 16 آذرماه در جزیره کیش خلیج همیشه نیلگون فارس برگزار می شود.