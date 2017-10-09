استاندار قزوین بر تقویت ارتباط بین دانشگاه و صنعت تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، عبدالمحمد زاهدی در جلسه ستاد تهسیل و رفع موانع تولید اظهار داشت:درارتباط بین صنعت و دانشگاه باید گفت که اساس صنعت، علم است و اگر علم وجود نداشته باشد صنعتی هم وجود نخواهد داشت.

وی افزود: ارتباط صنعت و دانشگاه ضرورتا یک ارتباط علمی است و اگر دانشگاه های داخل کشور با صنعت ارتباط نداشته باشند نیازهای علمی، فناوری و تکنولوژی را باید از خارج وارد کنیم.

زاهدی اضافه کرد: این ارتباط اگر بدرستی برقرار شود هم دانشگاه با نیازهای صنعتی آشنا می شود و تولید علم می کند و هم بخش صنعت نیازهای خود را به بخش دانشگاه منتقل کرده و از این طریق مشکلات خودش را مرتفع می کند.

استاندار در ادامه به اهمیت پژوهش اشاره و تصریح کرد: بحث پژوهش در این زمینه بسیار لازم و ضروری است، بسیاری از واحدهای صنعتی در کشور به دلیل فرسوده بودن تجهزات و ماشین آلات با مشکل روبرو هستند که طبیعتا دانشگاه می تواند با انجام مطالعه و پژوهش در این زمینه کمک کند.

وی افزود: نمی توان از دانشگاه فقط توقع داشت دانشجو تربیت کند بدون اینکه نقشی در بازار کار داشته باشد بلکه باید مکانیزمی وجود داشته باشد که متناسب با بازار کار پیش برود.

استاندار قزوین بیان کرد: باید محیط های علمی بیش از گذشته با فضای صنعتی و اقتصادی کشور آشنا باشند و رشته های تحصیلی، نحوه آموزش و ... را به سمت بازار کار ببرند و این بازار را تغذیه کنند.

زاهدی به وضعیت صنعت استان اشاره کرد و افزود : مشارکت در سرمایه گذاری واحدهای تولیدی از اهمیت بالایی برخوردار است و یکی از مشکلات موجود استان قزوین تامین منابع آب است و باید به دنبال حل این مشکل هم باشیم و از طرف دیگر توسعه و تقویت صنایع تبدیلی در حوزه کشاورزی از اولویت هایی است که باید جدی گرفته شود.