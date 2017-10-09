۲۰ هنرمند صومعه سرایی تسهیلات مشاغل خانگی دریافت می کنند

نورالله صفرپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توسعه ظرفیت های کسب و کار خانگی و ایجاد فرصت های شغلی مناسب از جمله مزایای مشاغل خانگی برای قشر هنرمند محسوب می شود.

وی با بیان اینکه هنرمندان متقاضی مشاغل خانگی در شهرستان از طریق سامانه مشاغل خانگی می توانند با تکمیل فرم پرسشنامه متناسب با شرایط خود، کد رهگیری مورد نظر را دریافت کنند، افزود: ۲۵ نفر از هنرمندان صومعه سرایی متقاضی در رشته های مختلف در این سامانه ثبت نام کردند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی صومعه سرا با بیان اینکه از این تعداد ۲۰ هنرمند دارای شرایط برای دریافت تسهیلات بودند که به بانک های عامل معرفی شدند، گفت: میزان مبلغ این تسهیلات برای هر هنرمند ۵۰ میلیون ریال است.

وی تصریح کرد: این هنرمندان تسهیلات را برای رشته های طراحی و نقاشی، خوشنویسی، چاپ کتاب، طراحی دوخت و چادر، عکاسی و فیلمبرداری و ساخت فیلم دریافت می کنند.

به گفته صفرپور شهرستان صومعه سرا در ارجاع و معرفی هنرمندان برای دریافت تسهیلات در جایگاه نخست استان گیلان قرار دارد.

وی همچنین یادآورشد: هنرمندان دیگر نیز در حال ثبت نام در این سامانه برای دریافت تسهیلات هستند که براساس اولویت و دارا بودن شرایط در ماه های آتی به بانک معرفی می شوند.