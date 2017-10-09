۹۰ درصد تصادفات فوتی دراثرضربه مغزی و عدم رعایت ایمنی رانندگی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سلمان آدینه وند، در همایش «پلیس، امنیت و اصناف» شرق استان تهران، طی سخنانی اظهار داشت: با توجه به اینکه امنیت یک مقوله وسیع و گسترده می باشد لذا وظیفه حکومت ها در تمام دنیا برقراری امنیت است و این برقراری امنیت ها تولید می شوند و در اختیار پلیس قرار می گیرند و پلیس نگهدارنده این امنیت است.

آدینه وند افزود: در جامعه کنونی مرسوم شده است که هر جایی که یک فرد معتاد دیده می شود انگشت اتهام همه به سوی پلیس نشانه می رود که پلیس وظیفه دارد که این فرد را جمع اوری و سامان دهی کند در صورتی که این وظیفه سازمان های ذیربط مثل بهزیستی، شهرداری و کمیته امداد است که به این قبیل از آسیب ها رسیدگی کند و وظیفه پلیس یک وظیفه عام و مطلق در بحث ایجاد و استقرار امنیت است.

وی با بیان اینکه مجموعه فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران مجموعا دارای ۷ شهرستان است گفت: این شهرستان ها شامل؛ فیروزکوه، پردیس، دماوند، پیشوا، ورامین، قرچک، پاکدشت است و مادر این شهرستان ها بحث پیشگیری از سرقت که بسیار مهم است را دنبال کرده ایم.

آدینه وند با اشاره به اینکه عمده پیشگیری از سرقت ها بر عهده خود مردم است افزود: مردم باید در این زمینه همکاری کنند و پیش قدم باشند چرا که ما در سرقت هایی که به طور مثال در ورامین داشتیم خودروهایی به سرقت رفته است که روشن و با در باز بوده اند که این نتیجه بی توجهی و سهل انگاری خود مردم بوده است.

معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی ویژه شرق استان تهران در ادامه گفت: در همه دنیا منازل به دوربین مداربسته و درب های ضد سرقت مجهز هستند و هیچ کس خوردو خود را بدون قفل رها نمی کند و خودرو دارای پارکینگ است و مثل خیابان های شهرهای ما نیست که تمام خیابان های ما به پارکینگ تبدیل شده باشد، لذا مردم باید در بحث پیشگیری از سرقت همکاری های لازم را با پلیس داشته باشند و در برقراری امنیت پیش قدم باشند.

وی دومین مقوله مهم را بحث ترافیک دانست و افزود: همگی باید بدانیم که ایجاد ترافیک حق الناس است و باید به آن توجه و اهتمام ویژه ای داشته باشیم و از مردم می خواهیم در هر کجایی که مشاهده می کنند یک خودرو به صورت دوبله پارک شده و ایجاد ترافیک کرده است مراتب را به پلیس اطلاع دهید.

آدینه وند با اشاره به اینکه سالانه در ایران با ۲۷ هزار تصادف فوتی روبرو هستیم و این یک فاجعه است گفت: تنها راه کاهش این آمار رعایت ایمنی در رانندگی است چرا که ایمنی در رانندگی بسیار امر مهمی است و جدی گرفتن این ایمنی سبب می شود عزیزان در سلامت به سر ببرند و باید بگوییم که ۹۰ درصد تصادفات فوتی در اثر ضربه مغزی ونبستن کمربند ایمنی و نداشتن کلاه ایمنی در موتور سواران می باشد و پس از بیماری های قلبی ۴۹ درصد عامل فوت ایرانیان تصادفات در رانندگی است و این تصادف ها ناشی از عدم رعایت حقوق دیگران و رعایت نکردن مسائل ایمنی می باشد.

معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی ویژه شرق استان تهران بیان داشت اگر مردم عزیز ما از وسایل نقلیه عمومی بیشتر بهره ببرند با کاهش تصادفات روبرو می شویم، آماری که اکنون در دست داریم نشان می دهد که ۵۱ درصد مردم ما حتی برای سفرها درون شهری از وسایل نقلیه شخصی استفاده می کنند و ۱۱ درصد از مترو ۱۱ درصد نیز از اتوبوس و ۷ درصد نیز از تاکسی های خطی برای نقل و انتقال بهره می برند که باید بیشتر شود.

وی با بیان اینکه سرعت مطمئنه حرکت با خوردو در ورامین ۳۰ کیلومتر می باشد گفت: اگر با ۳۰ کیلومتر در شهر ورامین رانندگی کنید و دچار حادثه شوید، ۳ درصد احتمال فوت وجود دارد و اگر با ۵۰ کیلومتر سرعت در حال حرکت باشید این میزان به ۲۰درصد می رسد و با سرعت۵۵ کیلومتر ۵۰ درصد و همچنین ۶۵ کیلومتر ۹۵ درصد احتمال فوت و ۸۰ کیلومتر فوت کامل را شامل می شود، قرار دادن این کیلومتر و سرعت در شهر با استفاده از یک علم و پژوهش شناسی صورت گرفته است و رعایت این قانون از بروز این حوادث جلوگیری می کند.

معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی ویژه شرق استان تهران در پایان اظهار داشت: یکی ازبزرگترین تهدیدات جنگ نرم در کشور بحث مواد مخدر است تمام استکبار جهانی و آمریکا به دنبال این هستند که جوانان را به تباهی و نابودی بکشانند و اگر جنگ و دفاع مقدس نتوانست به ما آسیب جدی وارد کند مواد مخدر تهدید بزرگی برای جامعه و جوانان محسوب می شود و کاهش این آسیب همکاری و همیاری مردم را می طلبد.