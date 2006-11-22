بلر از بهبود سیستم های تسلیحات هسته ای انگلیس حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، بلر نخست وزیر انگلیس در پارلمان این کشور گفت: این مهم است که بریتانیا استقلال سیستم تسلیحات هسته ای خود را حفظ کند.

وی همچنین تائید کرد که گزارشی در این باره ازسوی هیئت دولت در سال جاری منتشر خواهد شد و ابراز اطمینان کرد که نمایندگان مجلس به آن رای خواهند داد.

بلر در پاسخ به سئوال "سر منزیس کمپل" رهبر حزب لیبرال دموکرات درباره سیستم های موشکی سه نظام (شاخه) و اینکه آیا نخست وزیر از اینکه نمایندگان مجلس برای جایگزین کردن این سیستم ها رای خواهند داد یا خیر مطمئن است گفت: من مطمئن هستم که در مجلس فرصتی برای رای دادن به آن بوجود خواهد آمد.

اما نخست وزیر انگلیس همچنین بروز مشکل در این فرایند را در پایان کار بعید ندانست.

در همین حال، تایمز چاپ لندن نیز به نقل از برخی از اعضای کابینه گزارش داد که نگرانی هایی درباره جایگزینی یا توسعه سیستم های سه نظام وجود دارد.