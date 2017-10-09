محمدرضا نصری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برای هفتمین سال پیاپی اصفهان میزبان برگزاری همایش ملی شعر ۷۲ خط اشک ویژه دانشگاهیان سراسر کشور است.

وی با بیان اینکه این فراخوان همایش در سه محور شعر عاشورایی و حماسه حسینی، بصیرت و معرفت حسینی، پیام های نهضت عاشورا برای نسل جوان منتشر شده است، افزود: بخش ویژه هفتمین دوره این همایش به نقش جوانان نهضت عاشورا مثل حضرت علی اکبر(ع)، حضرت قاسم(ع) و در مجاهدت و شهادت طلبی شهدای مدافع حرم اختصاص یافته است.

دبیر همایش ملی شعر آیینی «۷۲ خط اشک» با بیان اینکه هفتمین همایش شعر هفتاد و دو خط اشک در سه سطح دانشجویان، اساتید و کارمندان دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار می‌شود، تاکید کرد: علاقمندان می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی www.۷۲khatashk.ir مراجعه کنند.

برگزاری سلسله نشست‌های شعر آئینی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

وی ادامه داد: از نکات قابل توجه این دوره از همایش می‌توان به برگزاری سلسله نشست‌های شعر آئینی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی سطح استان اصفهان با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان اصفهان اشاره کرد.

نصری با اشاره به اهداف این همایش تاکید کرد: نشر و گسترش فرهنگ شعر عاشورایی، اشاعه فرهنگ پایداری، زنده نگه داشتن روحیه شهادت طلبی و ایثار، بررسی و تبیین مبانی فرهنگی- هنری شعر عاشورایی، شناسایی و معرفی آثار برجسته در حوزه شعر عاشورایی از اهداف این همایش است.

وی اضافه کرد: همچنین زمینه سازی برای آفرینش و گسترش شعر عاشورایی، افزایش بصیرت دانشجویی نسبت به فلسفه واقعه عاشورا، زمینه سازی مذهبی برای شناسایی، ساماندهی و جذب استعدادهای نهفته در عرصه فرهنگ عاشورایی و ارائه اشعار فاخر و به دور از تحریفات لفظی و معنایی، لزوم پرهیز از تحریفات و پیرایه زدایی از مسائل عاشورا، پشتیبانی معنوی و نرم افزاری از مجالس عزاداری‌های سید الشهداء (ع) از دیگر اهداف همایش ۷۲ خط اشک است.

دبیر همایش ملی شعر آیینی «۷۲ خط اشک» با بیان بخش‌های مختلف همایش گفت: علاقه‌مندان می‌توانند شعرهای خود را در بخش‌های کلاسیک شامل غزل، مثنوی، رباعی و غیره، نو (نیمایی، آزاد و سپید) و ویژه ارسال کنند.

وی با بیان اینکه شرکت کنندگان همایش در چهار سطح اساتید، دانشجویان و کارمندان دانشگاه های سراسر کشور هستند، بیان داشت: هر شاعر می‌تواند حداکثر سه اثر ارسال کند اما در صورت برگزیده شدن تنها به یک اثر جایزه تعلق خواهد گرفت ضمن اینکه آثار ارسالی نباید تکراری و در همایش‌های دیگر به ویژه در همایش سال‌های گذشته ۷۲ خط اشک حائز رتبه برتر شده باشد.

امتیاز ویژه به آثاری با محتوای معرفت و بصیرت حسینی

نصری گفت: در داوری به آثاری که به «مهم‌ترین پیام‌های عاشورا در حماسه حسینی» و «معرفت وبصیرت حسینی» بپردازد امتیاز ویژه ای داده خواهد شد.

وی تاکید کرد: از میان تمام آثار دریافتی ۷۲ اثر به عنوان برگزیده انتخاب می‌شود و در کتابی با نام همایش به نام خود شاعر به چاپ خواهد رسید.

گفتنی است، هفتمین همایش ملی شعر آیینی «۷۲ خط اشک» به همت نهاد نمایندگی رهبر معظم انقلاب در دانشگاه پیام نور استان اصفهان و با مشارکت دفتر استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان اصفهان برگزار می‌شود و مهلت ارسال آثار به دبیرخانه همایش تا ۵ آبان ماه ۱۳۹۶ خواهد بود.