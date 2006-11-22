بوش بر حمایت واشنگتن از روند جاری دموکراسی در لبنان تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در پی ترور روز گذشته "پیر جمیل" وزیر صنایع لبنان در بیروت، کاخ سفید امروز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که جرج بوش در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر لبنان تعهدش را به حمایت از دموکراسی در این کشور اعلام کرد.

بوش همچنین در بیانیه ای از نظامیان آمریکایی به خاطر آنچه که او آن را حمایت از شهروندان توصیف کرد، قدردانی نمود.

قدردانی بوش از نظامیان آمریکایی به خاطر حضور آنها در عراق است.

بوش در بیانیه امروز خود آمریکا را سرزمینی زیبا و قشنگ و پر محصول توصیف و از خداوند به خاطر دادن این نعمت ها سپاسگزاری کرد.

در همین حال، خبرهای رسیده از عراق حاکی از آن است که امروز این کشور روز ناآرامی را سپری کرده و قریب به 40 نفر قربانی ناآرامی ها در این کشور بوده اند.

سال گذشته بوش مراسم روز شکرگزاری را در کنار سربازان آمریکایی در آشپزخانه ای در محل اقامت این سربازان در عراق با خوردن بوقلمون جشن گرفت.