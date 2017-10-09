ایستگاه های پذیرایی اززائران پیاده امام رضا(ع)شناسنامه دارمی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن واحدی صبح دوشنبه در نشست کارگروه زائران پیاده دهه پایانی صفر که در استانداری خراسان رضوی برگزار شد اظهار کرد: دولت تنها در کارهای زیر ساختی زائران پیاده مانند حمل و نقل و امداد و نجات که امکان مشارکت مردمی وجود ندارد ورود پیدا می کند.

وی با تاکید به اینکه در تاسوعا و عاشورای امسال با تلاش های صورت گرفته از لحاظ امنیتی مشکلی در مشهد پیش نیامد افزود: بحث امنیت زائران در اولویت است و از این مهم به سادگی نمی گذریم . طبق برنامه ریزی های صورت گرفته تمامی ایستگاه های پذیرایی از زائران دهه پایانی صفر شناسنامه دار می شوند.

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی با اشاره به سامانه «جهاد خدمت» شهرداری مشهد گفت: این سامانه باید اطلاعات مورد نظر را در اختیار نیروی مردمی بگذارد.

وی از راه اندازی ۶ زائرشهر در مسیر مشهد خبر داد و ابراز کرد: این تعداد در آینده راه اندازی می شود و در امر خدمت به زائران پیاده آستان قدس رضوی نیز مانند هر سال در بحث تغذیه کمک خواهد کرد.

در ادامه جلسه مدیرکل دفتر هماهنگی امور رفاهی زائران استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: طبق پیش بینی های صورت گرفته در دهه پایانی ماه صفر امسال، پذیرای ۳۳۰ هزار زائر پیاده در مشهد خواهیم بود.

مهدی فروزان با اشاره به آمار سال ۹۵ افزود: سال گذشته در این بازه زمانی، ۲۹۹ هزار زائر پیاده و سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر زائر سواره وارد مشهد شدند.

وی تاکید کرد: زائران پیاده حضرت رضا(ع) نباید دولتی شود و با پیگیری های صورت گرفته معاونت زیارت استانداری خراسان رضوی از سال آینده ردیف بودجه زیارت تخصیص و عملیاتی می شود.