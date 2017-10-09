به گزارش خبرنگار مهر، فریدون احمدی امروز دوشنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه که با حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در اتاق بازرگانی این استان برگزار شد، گفت: استان کرمانشاه وضعیت خوبی در صنعت و معدن ندارد.

نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: به نظر می‌آید در اداره کشور خودمان را به خواب زدیم و کسی که خود را به خواب زده نمی توان او را بیدار کرد.

وی تصریح کرد: آمار بیکاری در استان کرمانشاه بالاست و اگر بخواهیم این یک قلم حل شود باید تسهیل کسب و کار انجام شود.

۱۰ برابر نظام اداری دنیا در کشور خدم و حشم داریم

احمدی با بیان اینکه ما ۱۰ برابر دنیا در نظام اداری خدم و حشم و کارگزار داریم، گفت: در دنیا نسبت نظام اداری دو به ۸۰۰ است و در ایران دو به ۸۰ است.

وی با بیان اینکه رتبه کسب و کار ما ۱۲۰ است و از بودجه آبی گرم نمی شود، افزود: در کشور و کرمانشاه، ۹۸ درصد بودجه خرج هزینه های جاری می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: با این نظام اداری و بوروکراسی کسب و کار در اینجا نشدنی است.

وی تصریح کرد: متوسط سرمایه گذاری برای اشتغال ۲۵۰ میلیون تومان برای شغل است و مشکل بیکاری کرمانشاه زمانی حل می شود که به ازای هر بیکار ۲۵۰ میلیون تومان پول بیاید.

احمدی ادامه داد: رشد اقتصادی ما هم‌اکنون ۸ درصد و متوسط بهره وری نظام اداری ما زیر۰.۵ درصد است در حالیکه باید ۲.۵ درصد باشد.

وی با بیان اینکه سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار لازم داریم تا به ۵ درصد رشد اقتصادی برسیم، گفت: خیلی از سرمایه گذاران در حال فرار هستند، اول باید سرمایه های موجود کرمانشاه را حفظ کنید.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: استاندار کرمانشاه و نماینده ها و ما هم باید کمک کنیم تمرکز زدایی از این برود و بوروکراسی هم حل شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر دولت و بخش خصوصی دست به دست هم بدهیم و مجلس هم کمک کند می توان امیدوار بود مسیر سرمایه گذاری در کرمانشاه باز شود.

احمدی در پایان خواستار شد: دولت مقداری کمتر با بخش خصوصی کار داشته باشد و تفویض اختیاراتی صورت گیرد.