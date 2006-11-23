کمیته حقوقی AFC وضعیت ایران را بررسی کرد/ ایران شرایط فعلی را اصلاح کند درها هرگز به رویش بسته نخواهد ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بن همام رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا در ابتدای جلسه از عملکرد مجموعه حقوقی کنفدراسیون در سال گذشته و در مواردی که درباه فدراسیون ها ، باشگاه ها ، مسابقات و بازیکنان فوتبال بود ابراز رضایت کرد.

بن همام درباره شرایط فوتبال ایران بعد از تاریخ تعیین شده فیفا و AFC گفت : " فیفا تصمیم نهایی درباره ایران را احتمالاً روز سه شنبه (22 نوامبر – اول آذر) اعلام می کند. ما منتظر اعلام رسمی فیفا می مانیم و تنها بعد از آن اعلام نظر می کنیم".

رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا تاکید کرد که اگر ایران واکنش مثبتی از خود نشان دهد وضعیت بهبود پیدا خواهد کرد. " اگر ایران شرایط فعلی را اصلاح کند درها هرگز به روی آنها بسته نخواهد ماند".

کمیته حقوقی همچنین تصویب کرد که پس از پیوستن استرالیا به مجموعه آسه آن در تقسیم بندی کنفدراسیون ، مالدیو در گروه کشورهای جنوب و مرکزی آسیا قرار می گیرد.

همچنین پیشنهاد شد تا قانون گردش منظمی که برای میزبانی جام ملتهای آسیا و جام مبارزان وجود دارد تغییر کند و میزبانان نه براساس نوبت هر منطقه که بر مبنای آمادگی و امکانات انتخاب شوند.

به علاوه این کمیته تصمیم گرفت تا با تایید کمیته اجرایی و برای پیوستن جزیره ماریانای شمالی به کنفدراسیون بخش ویژن آسیا وضعیت فوتبال این کشور را بررسی کند.