درخشش دانش آموزان مدارس صدرای چهارمحال و بختیاری در کنکور سراسری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری، جوانبخت خدادادی گفت: ۸۶ دانش آموز سال چهارم دبیرستان دخترانه و پسرانه علوم و معارف اسلامی صدرا در استان چهار محال و بختیاری، در کنکور سال ۹۶ شرکت کردند که از این تعداد ۱۰۰ درصد قبول شدند.

خدادادی افزود: دبیرستان پسرانه صدرا در بروجن با ۲۰ نفر دانش آموز، دبیرستان دخترانه صدرای بروجن با ۲۸ نفر دانش آموز و دبیرستان های دخترانه و پسرانه صدرا در شهرستان فارسان هر کدام با ۱۹ دانش آموز در کنکور سال گذشته شرکت کردند و با دیگر دانش اموزان به رقابت پرداختند.

وی ادامه داد: از ۲۸ نفر دانش آموز دبیرستان دخترانه صدرا در شهرستان بروجن، ۲۰ نفر، از ۲۰ نفر دانش آموز دبیرستان پسرانه صدرا در شهرستان بروجن ۱۴ نفر و از ۱۹ نفر دانش آموز دبیرستان دخترانه شهرستان فارسان ۱۷ نفر و از ۱۹ نفر دانش آموز دبیرستان پسرانه دبیرستان صدرا در شهرستان فارسان ۱۱ نفر، انتخاب رشته کردند و در دانشگاه های دولتی و نیمه دولتی کشور مشغول به ادامه تحصیل شدند.

جوانبخت خدادادی با اشاره به اینکه رتبه های دانش آموزان مدارس صدرا در مقایسه با دانش آموزان دیگر مدارس بالاتر و بهتر بود، گفت: با وجود اینکه تمامی دانش آموزان می توانستند انتخاب رشته کنند، اما ۲۴ نفر از دانش آموزان این مدارس، از رتبه کسب شده ی خود رضایت نداشتند و خود را برای کنکور سراسری سال ۹۷ آماده می‌کنند.

رابط مدارس صدرا در اداره کل تبلیغات اسلامی افزود: از دانش آموزان دبیرستان دخترانه فارسان چهار نفر، از دبیرستان پسرانه فارسان پنج نفر و از دبیرستان پسرانه بروجن هفت نفر در دانشگاه فرهنگیان پذیرفته شدند.