حزب سعادت ترکیه در اعتراض به سفر پاپ تظاهرات برگزار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو سوا، "یورکاکو گولاری" رهبر شاخه حزب سعادت ترکیه در شهر استانبول به خبرنگاران گفت که حزب وی بی نهایت به ادیان و نمایندگان آنها احترام می گذارد، اما نمی توان در برابر اظهارات ضد اسلامی پاپ ساکت نشست.

وی خاطرنشان کرد: پاپ از گفته های جنجال برانگیز خود که باعث خشم سراسر جهان اسلام شده، عذرخواهی نکرده است و یک میلیون نفر روز یکشنبه آینده در تظاهرات شرکت خواهند کرد.

گولاری افزود: حزب سعات ترکیه دو هزار دستگاه اتوبوس را برای حمل ونقل تظاهرکنندگان به محل تجمع در "چاقلایان" در بخش اروپایی شهر استانبول اجاره کرده است.

بر پایه این گزارش، پاپ قرار است هفته آینده به ترکیه سفر کند و این تظاهرات دو روز پیش از سفر چهار روزه پاپ به این کشور برگزار خواهد شد که در جریان آن از شهر "افسس" در غرب ترکیه و شهر استانبول دیدن خواهد کرد.