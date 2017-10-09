به گزارش خبرنگار مهر، عبدالخالق برزگرزاده صبح دوشنبه در نشست اعضای شورای شهر اظهار داشت: ما هم اکنون شاهدیم که تعداد زیادی از املاک با کاربری فضای سبز در تملک شهروندان است.

این عضو شورای شهر بوشهر اضافه کرد: املاک این افراد بلاتکلیف باقی مانده و برای تعیین تکلیف وضعیت خود از شهرداری به دادگاه شکایت می کنند.

برزگرزاده بیان داشت: در این خصوص درخواست دارم شهرداری تدبیری اتخاذ کند که به جای رفتن این پرونده‌ها به دادگاه با مالکین این زمین‌ها به یک مصالحه برسند که نه منافع شهر لطمه ببیند و نه شهروندان متضرر شوند.

وی ادامه داد: باید وضعیت املاک این افراد نیز مشخص شود تا ما از زمین‌های با کاربری فضای سبز خود در راستای توسعه فضای سبز شهر بوشهر استفاده کنیم.