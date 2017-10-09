مقاومت اسلامی کشورهای منطقه نتیجه ایستادگی ملت ما دردفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فضلی امروز دوشنبه دریادواره شهید ریزه‌وندی که در شهرستان اسلام‌آباد غرب برگزار شد، گفت: شهیدان ریزه وندی و شهبازی از شهدای شاخص ورزش اسلام آبادغرب هستند که امروز به شهید ساخص کشور تبدیل شده اند. آنها نمونه استقامت و پایداری مردم این خطه هستند.

وی افزود: اگر جزیره امن انقلاب اسلامی در منطقه همچنان مقتدارنه پیش می رود به یمن خون مطهر شهدا بوده و امنیت کشور به خاطر ایثار و از خود گذشتگی شهدای دفاع مقدس و رزمندگان فعلی کشور است.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین تاکید کرد: اگر امروز مقاومت اسلامی در کشورهای منطقه هویت پیدا کرده است و روح انقلابی در آن دمیده شده، به برکت ایستادگی و مقاومت ملت همیشه بیدار ما از دوران دفاع مقدس و پس از آن است.

وی گفت: مردم کرمانشاه از آغاز جنگ تحمیلی تا پایان آن مقابل دشمن ایستادگی کردند و نام کرمانشاه را در تاریخ دفاع مقدس جاودانه ساختند. دو ماه پیش از آغاز رسمی جنگ رژیم بعث عراق درگیری های خود را در مرز قصرشیرین آغاز کرد و مردم سلحشور استان کرمانشاه از همان ابتدا مقابل تهاجمات آنان ایستادند.

سردار فضلی ادامه داد: در دوران دفاع مقدس بیش از ۶۳۶ بار مرزهای استان کرمانشاه مورد تجاوز قرار گرفت اما مردم ذره ای از مقابله با دشمن پا پس نکشیدند.

وی گفت: اوج رشادت مردم اسلام آبادغرب در عملیات مرصاد رقم خورد جایی که ۲۲۷ شهید را تقدیم انقلاب کرد. شیر زنان اسلام آبادی نیز پا به پای مردانشان در میدان نبرد حضور داشتند و تقدیم بیش از ۲۴۰ زن شهیده گواه این مطلب است.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: امروز حرکت مقدس راهیان نور به یک فرهنگ در کشور تبدیل شده است و استان کرمانشاه نیز افتخار میزبانی و خادمی زائران راهیان نور را برعهده دارد.

وی با اشاره به اعزام کاروان های راهیان نور به مناطق عملیاتی کشور گفت: از ۲۲ مهر امسال اعزام کاروان های راهیان نور دانش آموزی با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش و سپاه های استانی آغاز خواهد شد و کرمانشاه در کنار میزبانی زائران اربعین حسینی میزبان ده ها استان دیگر در حرکت مقدس راهیان نور خواهد بود.

لازم به ذکر است؛ در پایان این مراسم از کتاب «حماسه عشق» که مربوط به زندگی نامه شهید داریوش ریزه وندی است رونمایی شد.

تجلیل از خانواده شهدای ریزه وندی و شهبازی و نیز تجلیل از خانواده شهید مدافع شهرم شهید احمدی از دیگر برنامه های این مراسم بود.