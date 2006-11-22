ایجاد شور و نشاط انتخاباتی وظیفه مهم رسانه ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ رئیس سازمان صدا وسیما عصر امروز در همایش یک روزه انتخابات 85 که به همت ستاد انتخابات صدا وسیما در مرکز همایش های بین المللی این سازمان برگزار شد، ضمن تاکید بر توجه به تنوع برنامه های مختلف صدا وسیما بویژه برنامه های نمایشی و سریال های تلویزیونی با رعایت اصل مهم بی طرفی رسانه ملی در ایام انتخابات و پرهیز از کمیت گرایی ارتقا کیفیت برنامه های مربوط به انتخابات را خواستار شد.

سید عزت الله ضرغامی در این همایش که مدیران حوزه های مختلف برنامه ساز صدا وسیما حضور داشتند افزود: نامزدهای هر دو انتخابات مجلس خبرگان و شوراها توسط مجاری قانونی و نظارتی تایید شده اند و باید در شرایط مساوی و عادلانه ای به رقابت بپردازند و رسانه ملی موظف است فضای مطلوب رقابتی را برای همه فراهم سازد.

رئیس سازمان صدا وسیما تصریح کرد: باید با دقت نظر از پخش هرگونه برنامه شبهه دار که شائبه حمایت از جریان خاصی را ایجاد نماید، پرهیز کرد.

وی با اشاره به همکاری صمیمانه رسانه ملی با دست اندرکاران برگزاری انتخابات، حفظ فضای فراهم شده و ایجاد شور و نشاط انتخاباتی در مردم را وظیفه مهم رسانه ملی دانست.