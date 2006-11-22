تاکید یک گروه صلح اسرائیلی بر غیرقانونی بودن شهرک های صهیونیست نشین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ایندیپندنت چاپ انگلیس، گروه صلح اعلام کرد که فلسطینی ها مالک و صاحب 40 درصد از زمین های کرانه باختری هستند که اسرائیل از آنها برای شهرک سازی برای اسکان یهودیان استفاده کرده است.

این گروه در گزارشی می گوید که اطلاعات فاش شده در رابطه با شهرک سازی عظیم که در جنگ شش روزه در سال 1967 در معالیه آدومیم در شرق بیت المقدس صورت گرفت، حاکی از آن است که مقدار زمین های خصوصی فلسطینیان 4/86 در صد بوده که در آنها شهرک سازی صورت گرفته است.

گروه صلح اکنون یک گروه اسرائیلی است که شهرک ها و شهرک سازی در کرانه غربی را زیر نظر دارد. این گروه خواهان تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی بر روی زمین های اشغال شده توسط اسرائیل در جنگ سال 1967 است.

به گفته این گروه، اسناد نشان می دهد که اسرائیل به قوانین بین المللی بی اعتنایی و توافقنامه های و قوانین و هنجارهای خود را هم نقض کرده است.

این جنبش، دولت یهودی را متهم ساخته که با نقض قوانین، به ضبط و مصادره زمین های فلسطینیان در کرانه غربی به ساخت شهرک های یهودی نشین پرداخته است.

یک سخنگوی دولت اسرائیل گفته است که به حقوق ملکی فلسطینیان احترام می گذارد و مقامات در حال بررسی این گزارش هستند.

همچنین براساس این گزارش، 39 درصد زمین های استفاده شده برای شهرک های یهودی نشین در کرانه غربی متعلق به فلسطینیان بود.

جنبش صلح اکنون از این دسته اقدامات دولت اسرائیل به عنوان "دزدی در روز روشن" نام برده و خواهان آن شده که دولت اسرائیل این زمین ها را به صاحبان فلسطینی خود برگرداند.

برخی از شهرک های یهودی نشین که دولت اسرائیل خواهان قرار دادن آنها در داخل مرزهای نهایی خود است، در زمین هایی قرار دارند که کاملاً متعلق به فلسطینی ها است.

طبق قوانین بین المللی، تمام شهرک های یهودی نشین در کرانه غربی غیرقانونی هستند، اما اسرائیل این مسئله را رد می کند.

هم اکنون حدود 430 هزار یهودی در شهرک هایی در کرانه غربی و بیت المقدس شرقی زندگی می کنند.

طبق گزارش منتشر شده از سوی این گروه، بیش از 86 درصد شهرک معالیه آدومیم، که بزرگترین شهرک یهودی نشین در کرانه باختری است، بر روی زمین های شخصی فلسطینی ها ساخته شده است. این شهرک بیش از 32 هزار نفر را در خود جای داده و در کنار بیت المقدس شرقی قرار دارد.



شهرک معالیه ادومیم



این شهرک در تاریخ 5/7/1978 تصمیم به ساخت آن گرفته شد، اما در تاریخ 8/8/1979 ساخت آن شروع شد. همچنین در 21/10/1991 قرار شد که به صورت یک شهر درآید و در تاریخ 18/2/1992 به طور رسمی به عنوان اولین شهر اسرائیلی در کرانه ‌باختری اعلام شد.

این شهر در چارچوب طرح بیت ‌المقدس بزرگ و در کنارجاده قدس - اریحا و به فاصله 6 کیلومتری شرق ‌بیت ‌المقدس و جنوب شهرک میشورادومیم و دقیقاً در قسمت شرقی روستای ابودیس بر روی زمین های روستاهای عیزریه- ابودیس- جبل‌الطور، الخان الاحمر و سلوان و عناتا قرار گرفته است، مساحت اولیه این شهرک 5 هزار دونم بوده، اما بعدها به 50 هزار دونم افزایش یافت که در حدود 15 هزار دونم از آن تنها در سال 1991 مصادره شده و به منظور توسعه این شهرک و پیوند دادن آن از طرف شمال به رام ‌الله و از طرف جنوب به منطقه بیت ‌لحم این شهرک به این مقدار گسترش یافت.

پراکندگی صهیونیست ها در سرزمین های اشغالی 1967 ( به جز بخش شرقی بیت المقدس)

سال تعداد شهرک نشینان درصد افزایش 1976 3176 -------------- 1981 16.119 407 1986 51.100 217 1991 92.000 80 1997 163.000 77 2002 310.000 90

واقعیت هایی درباره شهرک ها:

شرایط نظامی بر همه شهرک ها حاکم است و آنها علاوه بر آن که سکونت گاههایی غیرنظامی هستند، پایگاه های نظامی در حال آماده باش دائم نیز به شمار می روند که با همه ابزارها مانند سیم خاردار، سیم های برق، دیوارهای سیمانی و پاسگاه های امنیتی و نظامی حمایت می شوند. شهرکها بیش از 60 درصد از کرانه باختری را در اشغال خود دارند.

در کرانه باختری در حدود 200 هزار یهودی در 180 شهرک زندگی می کنند. بعضی از شهرک ها به حدی بزرگ شده ‌اند که به شهرهای بزرگ تبدیل شده اند و نقش مهمی در تجزیه کرانه باختری و محاصره قدس دارند. برای مثال شهرک آریل دو شهر رام الله و نابلس و شهرک "غیات زئیف" نیز دو شهر رام الله و بیت لحم را از هم جدا می کند. شهرک معالیه ‌ادومیم شهر اریحا را به صورت شهری محاصره شده و جدا از سایر مناطق درآورده است. شهرک های عتصیون در وسط تقاطعی قرار دارد که همه‌ شهرهای کرانه‌ باختری را از جنین تا طولکرم، قبقیلیه، نابلس، رام الله، الخلیل، اریحا و بیت لحم به هم وصل می ‌کند.



رشد جمعیت شهرک ها در سال 1998 میلادی سه برابر رشد جمعیت صهیونیست ها در فلسطین اشغالی و به میزان 5/7 درصد رسید.