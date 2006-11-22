اجلاس بین المللی درباره عراق بزودی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزنامه به نقل از منابع آگاه عراقی افزود: این اجلاس قرار است طی 10 روز آینده برگزار شود و همه نمایندگان طیف ها و احزاب سیاسی عراق از جمله جریانهای مخالف در آن شرکت خواهند داشت.

این منابع در گفتگو با الدستور افزودند که کشورهای همجوار، سازمان ملل متحد و تعدادی از کشورهای دوست نیز از دیگر شرکت کنندگان در اجلاس بین المللی درباره عراق خواهند بود.

این منابع گفتند که محل برگزاری اجلاس هنوز قطعی نشده است اما احتمال دارد که در شهر "امان" پایتخت اردن برگزار شود.

روزنامه الدستور درحالی این خبر را منتشر کرد که کاخ سفید پیشتر در بیانیه ای اعلام کرد: رئیس جمهوری آمریکا هفته آتی در پایتخت اردن با نخست وزیر عراق درباره اوضاع این کشور بحث و تبادل نظر می کند.

براساس این بیانیه، 29 و 30 نوامبر( 8 و 9 آذر) "بوش" بعد از مشارکت در کنفرانس سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ( ناتو) به امان سفر می کند.